Депутатов Бойко* и Пирогову лишили мандатов

Дмитрий Асанцев (справа) пояснил, что у депутатов были серьезные нарушения. Фото: Совет депутатов города Новосибирска

В столице Сибири прошла сессия Совета депутатов города Новосибирска. Один из важных вопросов, который решался, - досрочное прекращение полномочий депутатов Сергея Бойко* и Хельги Пироговой. О том, как прошло заседание, - в нашем репортаже.

«НЕ ПРЕДОСТАВИЛИ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ»

В начале обсуждения по данному вопросу с докладом выступил председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению Игорь Атякшев (депутатское объединение «Единая Россия»):

- Состоялось заседание комиссии по соблюдению лицами, занимающими муниципальные должности, ограничений и запретов и исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. Согласно информации, изложенной в представлении прокурора города, депутаты Сергей Бойко* и Хельга Пирогова не предоставили сведения о доходах в рамках декларационной кампании 2023 года.

- Помимо представления прокуратуры в Совет депутатов города Новосибирска были направлены письма из правительства области и Следственного комитета по поводу того, что была попытка направить документы после указанного в законодательстве срока по почте. Эти документы вызвали подозрения и были направлены в Следственный комитет. Были проведены две независимые экспертизы. Обе они показали, что подписи под данными документами не принадлежат Бойко* и Пироговой, - подчеркнул Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия»).

Комиссия по противодействию коррупции подготовила заключение и направила председателю Совета депутатов города Новосибирска для подготовки и рассмотрения проекта решения о досрочном прекращении полномочий Бойко* и Пироговой, после чего данный вопрос был вынесен на сессию.

Как пояснил Дмитрий Асанцев, это не единственное серьезное нарекание к работе этих депутатов:

- Помимо грубого нарушения антикоррупционного законодательства депутатами Бойко* и Пироговой, они оба достаточно давно покинули страну, как большинство представителей навальнистов, и не работают на территории своих округов, не принимают участия в работе сессий и комиссий Совета депутатов города Новосибирска, не ведут прием граждан, которые их избирали. А по сути занимаются только критикой города Новосибирска и России.

КТО СЕЙЧАС НА ОКРУГАХ?

По результатам голосования Хельгу Пирогову и Сергея Бойко* лишили мандатов с 4 июля 2023 года. Почему выбрана именно эта дата? Совету депутатов города Новосибирска нужно было время, чтобы уволить помощников Бойко* и Пироговой. Работу с избирателями до проведения новых выборов на округе № 40 будет вести Андрей Любавский (депутатское объединение КПРФ), а на округе № 49 - Сергей Бондаренко (депутатское объединение «Единая Россия»).

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Андрей Любавский подчеркнул, что готов подключиться к работе на округе:

- У нас было фракционное решение депутатов фракции КПРФ проголосовать именно так. Сегодня было принято правильное решение. Очень важно, чтобы на округе находился депутат, закрепленный за территорией. Мы прекрасно понимаем, что возникают различные вопросы, связанные с дошкольным образованием, школами, общественными организациями, жителями округа. Поэтому депутат однозначно должен работать на территории, представлять интересы жителей. На этих округах долго не было депутатов. За мной закрепили 40-й округ, буду работать и приносить жителям пользу.

А это значит, что наказы, которые поступили от избирателей с округов, закрепленных за Хельгой Пироговой и Сергеем Бойко*, не останутся без внимания депутатов.

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* Сергей Бойко внесен в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ от 31 марта 2023 года.