«Сначала подумал: «Какой разврат!», а потом втянулся»: сварщик освоил танцы на шесте, перерыв делал, только когда уезжал на вахту

Сварщик стал заниматься спортивным pole dance - его оценили даже вахтовики. Фото: Предоставлено героем публикации

Новосибирский рабочий Роман годами вкалывал на заводе и при этом всегда хотел профессионально заниматься спортом. Сначала просто трудился в тренажерном зале, однако мускулы упорно не хотели увеличиваться. Девушки однажды предложили жилистому парню посетить тренировку pole dance, так Роман и «закрутился». Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

Роман занимался музыкой и ходил в качалку, пока девушки не позвали на pole dance. Фото: Предоставлено героем публикации

БРОСИЛ ОФИС И ПОШЕЛ НА ЗАВОД

35-летний Роман Малахов - умелый сварщик 5-го разряда. В профессию мужчина пришел не сразу.

- В юности я учился в вузе на экономиста - менеджера социально-культурной сферы, но работать в офисе мне не понравилось. Помотавшись по Сибири, я понял, что работа в реальном секторе мне ближе. В 23 года со своим дипломом пошел в ПТУ, где выучился на сварщика и с тех пор работаю в этой сфере, - рассказал КП-Новосибирск Роман.

У парнишки всегда было стремление заниматься гимнастикой на кольцах, хотя данные куда больше подходили для бокса - большой размах рук и малый вес. Тренер по гимнастике сказал: «У тебя слишком длинные руки, большой рост. Какая гимнастика? К нашему спорту можешь даже не подходить». Поэтому парень с перерывами ходил в «качалку» - мог жать 120 кило и подтягиваться с двухпудовой гирей.

- Знакомые девчонки посмотрели на мои старания и пригласили на пилон. Я как рабочий-сварщик воспринял это крайне скептически, мол, все это стриптиз, какой-то разврат. Потом полгода ходил думал. Как в пословице: «и хочется, и колется». Стереотипы разрушились, когда я пришел на тренировку: за многие годы pole dance превратился в настоящий спорт. Я позанимался чуть больше года, втянулся. Но потом уехал на вахту, на север Томской области. Когда приехал домой, к пилону тоже вернулся, - продолжает Роман.

Вахтовики оценили физподготовку танцора. Фото: Предоставлено героем публикации

«ТАНЦЕВАЛ БЫ НА ШПИЛЬКАХ - НА ВАХТЕ ЗАКОПАЛИ БЫ»

Коллеги о хобби сварщика знают, но никто над увлечением новосибирца не шутит. Парни прекрасно понимают: Роман в спорте, а не в танцах, и спорт этот полон действительно крутых силовых трюков!

- Если бы танцевал на шпильках, скорее всего в тайге меня и закопали бы. Потому что это отвратительно для большинства, и я в целом разделяю данную точку зрения. А я показываю чистый спорт. Мужики сказали что-то типа: «Респект, какой ты здоровый, сильный». Люди, которые занимаются спортом, сразу видят, насколько это тяжело. Более того, когда на вахту заехали молодые спортсмены из Чечни, мы с ними отлично ужились, а с некоторыми и вовсе сдружились на теме силового спорта, - говорит Роман.

Тех, кто тоже вдруг захочет выглядеть так же круто и «крутиться» на пилоне, Роман предупреждает: мышц тут не накачать. Но можно очень хорошо развить мышечный каркас спины и кора, да и все остальное тело укрепить. Крутым и мясистым качкам в этом направлении придется особенно тяжело: у них просто не прокачаны требуемые сухожилия и мышцы-стабилизаторы. Как, впрочем, почти у всех людей, не знакомых с таким специфическим спортом.

Теперь Роман думает о семье и детях. Фото: Предоставлено героем публикации

Кому же подойдет пилон? Сильные и выносливые адепты воркаута могут полюбить этот вид спорта, но часто делают все топорно, как будто отжимаются на шесте, забывая про гармонию движений. Особенно хорошо себя чувствуют гимнасты и гимнастки, в частности, женщины с растяжкой. Но надо понимать: это все-таки хобби, денег тут не заработать, если не сотрудничать со специальными заведениями, стрип-клубами, однако это отдельная тема.

- В pole dance есть тонкая грань, которая видна не всем. Есть спортивные направления, куда люди идут для прокачки своего тела. Сейчас доминирует стиль экзотик - сексуальность, плавность и так далее. Девчонки прут туда за раскрепощением и победой над комплексами. Я знаю нескольких ребят, занимающихся exotic pole dance. Но честно, я бы на это смотреть не стал, хотя в своем направлении они могут быть очень крутыми, - добавляет Роман Малахов. - Вообще, я достаточно разносторонний человек. Сейчас пишу книгу - смесь мрачного фэнтези и научной фантастики.

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