Урбан-виллы и террасы: где в Новосибирске спрятался кусочек загородной жизни

Фото: «Брусника»

По данным Единого портала застройщиков, в 2023 году первое место в номинации «Лучший жилой комплекс Новосибирской области» занял квартал с урбан-виллами на улице Никитина (застройщик - «Брусника»). В 2021 году он же вошел в тройку лучших жилых комплексов-новостроек Российской Федерации. Мы решили своими глазами посмотреть, чем хорош квартал, а заодно разобрались, что такое урбан-виллы и чем можно заниматься на собственных террасах, если ты живешь в Новосибирске.

Архитектура «На Никитина»: изящные выгнутые балкончики задают динамику фасадов. Фото: «Брусника»

НА СТЫКЕ МИРОВ

В квартале на улице Никитина 8 урбан-вилл, 5 из которых уже сданы, и одна 17-этажная башня-доминанта. Урбан-вилла - это малоэтажный дом с одним подъездом максимум на 50 семей. На улице Никитина их высотность 7, 8 и 9 этажей.

Первое впечатление от квартала - словно стоишь на границе параллельных миров. Несколько минут назад вынырнул из центра, проехал мимо стандартной советской застройки - и вот перед тобой невысокие стильные домики. Все разные, но видно, что объединены общей идеей. Между ними газон, высокие деревья, много зелени. Детские площадки и места отдыха из натуральных материалов: камня, дерева и песка. Тут очень тихо и спокойно. Словно кусочек загородной жизни аккуратно выкроили и вклеили в пространство города.

В урбан-виллах немного жителей, они все в основном знают друг друга, общаются по интересам или сохраняют приватность - так тоже можно и нормально. В «Бруснике» говорят:

- Мы стараемся предусмотреть жизненные сценарии для разных людей - одиночек и семейных, молодых и зрелых. Поэтому планировочные решения в каждом доме практически не повторяются.

Озеленение в «Бруснике» продумывают так же тщательно, как архитектуру зданий. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Жители первых и последних этажей вопреки расхожему мнению получают больше возможностей для планирования пространства. Террасы на кровле и на уровне первого этажа - это особенность проектов «Брусники», которая пользуется популярностью и в Сибири, и на Урале, и в Подмосковье. Потому что лето есть везде, а каждый день лета хочется провести на воздухе.

ДОМОСЕДЫ ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ

У квартала общая придомовая территория. Есть детские площадки с чистым белым песком: мы не удержались и зарылись в него ладошками. Есть площадки для ребятни постарше, уличные тренажеры. Между домами необычное ощущение света, пространства и защищенности. Паркинг подземный, поэтому дворовые территории - только для отдыха и прогулок. Из двора при желании можно увидеть окружающие дома, дорогу. При этом ты словно на безопасном холмике: все видишь, в курсе происходящего, но тебя никто не тронет. В окутывающем спокойствии хочется присесть на диван на своей террасе, вытянуть ноги и смотреть в небо, не думая ни о чем.

Кстати, о террасах. В отличие от балконов и веранды терраса - без крыши, фундамента, незастекленная. По факту терраса - это плавное перетекание вашего дома в улицу. На первых этажах «На Никитина» есть террасы с отдельным входом-калиткой: домой можно попасть через подъезд или через двор. Террасы на этажах повыше - это собственные палубы в воздушное пространство.

Терраса - это ваш собственный уютный кусочек улицы. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В теплое время года террасы украшают горшечными цветами, устанавливают диванчики, столики, уличные фонарики. Крепят съемные навесы о солнца и дождя. Здесь готовят мясо на электрогриле, ужинают на свежем воздухе. Утренний кофе на террасе задает правильный настрой на весь день. А вечерние разговоры и медитация под звездами - один из способов выдохнуть и хорошенько расслабиться.

Зимой на террасе можно поставить елочку, украсить перила гирляндами, иллюминацией и превратить студеные зимние месяцы в сказку. А если террасу засыплет снегом, просто подать заявку в управляющую компанию, и все почистят.

Квартиры с террасами расходятся в первую очередь. Фото: «Брусника»

Как нам пояснили в отделе продаж «Брусника», люди все больше интересуются именно квартирами с террасами - они расходятся в первую очередь:

- Многим хотелось бы жить в городе, поближе к учебе и работе, а все же и рядом с природой. Квартиры с террасами во многом отвечают на этот запрос: свой зеленый уголок под солнцем - роскошь для горожанина и каждодневная реальность для жителей «На Некрасова».

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