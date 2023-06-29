«Хотите долго жить? Нагружайте мозг задачами»: 94-летний репетитор по математике делится секретами долголетия

Нелли Ивановне 94 года. Фото: предоставлено Нелли Пасевич/Анастасия ГОЛОВАНОВА

94-летнюю Нелли Ивановну Пасевич можно назвать по-настоящему счастливым человеком. Она вырастила двух сыновей и дочку, воспитала девятерых внуков и теперь нянчится с правнуками. При этом детство и юность были полны лишений и тяжелой работы. Всю жизнь наша героиня работала учителем математики и к своим годам сохранила ясный ум. Даже сейчас продолжает брать учеников для подготовки к ЕГЭ.

КП-Новосибирск побывала в гостях у Нелли Ивановны и узнала ее секрет долголетия.

«ПЛАТЬЕ ЗА ЗОЛОТО»

Нелли Ивановна родилась в семье горного инженера и педагога в Забайкальском крае. Чуть позже родители переехали в Кемеровскую область. Отец Нелли пошел работать на рудник «Центральный», а в 1942 году отправился на фронт добровольцем.

- Я тогда окончила шестой класс. Летом пошла в ремонтно-строительный цех. В бригаде сначала работала средняя сестра. Она была импульсивная, нервная. Однажды пришла домой, стала кричать, как ей трудно, как тяжело, как там жарко. Она была у мамы любимой дочкой, и та сжалилась, сказала: «Ладно, Нелька пойдет за тебя работать, оставайся дома». И так я после шестого класса до начала учебного года отработала за свою сестру в цеху. После седьмого класса ввели карточки на продовольствие, и я сама туда устроилась, - рассказывает о своем детстве КП-Новосибирск Нелли Ивановна Пасевич.

Нелли Ивановна считает, что ее секрет долголетия в хорошей наследственности. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Так, в школьные годы Нелли помогала строить печки, позже пошла работать на кухню: варила картошку, мыла котлы и топила печь. Одна из самых тяжелых работ, которой приходилось заниматься школьнице, - мытье золота на реке, там же приходилось таскать огромные рюкзаки с камнями из геологических экспедиций.

- Нашу бригаду школьников посылали куда хотели. Мы ходили золото мыть на реку, в тайгу. Смена там длилась с 6 часов утра до обеда. Чтобы прийти на работу, вставали в 4 часа утра и шли 5 километров через горы. Работа очень тяжелая. Мы работали каждый день по 8 часов. За золото нам потом заплатили, и я смогла купить себе новое платье, - вспоминает пенсионерка.

«Я БЫЛА НЕ СКАКУНОМ, А ЛОМОВОЙ ЛОШАДЬЮ»

После школы Нелли Ивановна уехала в Новосибирск. Жизнь в послевоенные годы была тяжелой. Но девушка поступила в НГПУ и окончила физмат. Устроилась работать в школу.

- Я преподавала физику, математику в ПТУ, в школе, в интернате. Проработала учителем до 72 лет. Да и до сих пор подрабатываю - занимаюсь репетиторством, готовлю выпускников к ЕГЭ и ОГЭ. Объявлений я не даю - работает сарафанное радио: школьники записываются ко мне через знакомых. Мои правнуки тоже занимаются со мной математикой, - объясняет КП-Новосибирск Нелли Ивановна.

Пенсионерка всю жизнь работала учителем. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Далеко не все ученики знают возраст своего преподавателя. А зачем? У любого другого учителя никто и не спрашивал бы: «Сколько вам лет?» При этом наша собеседница готовит одиннадцатиклассников к единому госэкзамену, где есть сложные задачи. Знакомилась с новой системой сдачи математики Нелли Ивановна уже будучи на пенсии. Сама купила тестовые задания, прорешала их ради интереса и взялась за подготовку школьников.

Казалось бы, вот он, секрет долголетия - любовь к логарифмам и цифрам, но пенсионерка говорит, что секрет не только в этом.

- У меня очень хорошая наследственность. Однажды на медкомиссии отцу сказали: «Если бы такая кровь была у всего населения, это была бы счастливая страна». Видимо, были очень хорошие показатели, что передалось и мне, - рассуждает женщина.

Еще один секрет долголетия пенсионерки - здоровое питание. Женщина в силу возраста не может есть жирную, сильно калорийную пищу с химикатами. Она отдает предпочтение парному молоку и овощам с огорода.

- Я готовлю себе супы, каши - все, что я люблю. Главное, чтобы пища была домашняя, - уточняет Нелли Ивановна. - Могу сказать, что я не пью. Только шампанское по праздникам. А курила я только один раз в жизни.

Ну и третий пункт в перечне факторов долголетия - физический труд. Именно работа, а не спорт.

- У меня была такая жизнь, в которой было очень много физического труда, но спорта не было. Он, я считаю, должен быть в жизни, но в разумных количествах. Сама я физкультурой не занималась. Если у человека и есть прошлая жизнь, то я в ней точно была не скакуном, а ломовой лошадью, - подытоживает женщина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber