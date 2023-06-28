Улица Ленина, дубль два: репортаж с обновленной цветочной аллеи в Новосибирске

Улица Ленина вновь преобразилась.
Фото: Вера ИВАНОВА
Ко Дню города улицу Ленина украсили цветами, но после праздника местные жители учинили на ней разгром. Цветы разворованы, стожки сена испорчены, декорации сломаны. В мэрии приняли решение восстановить праздничный облик улицы. Корреспонденты КП-Новосибирск прогулялись по обновленной аллее.
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Над головами прохожих вновь цветы.
Фото: Вера ИВАНОВА
Сейчас на аллее уже все более-менее в порядке. Поврежденные цветы заменены новыми, мусор собран, декорации восстановлены. Но интернет все помнит. Сразу после праздника люди вели себя как вандалы, разворовывая реквизит прямо на глазах полицейских.
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Восстановить стожки оказалось проще всего.
Фото: Вера ИВАНОВА
Стога сена восстановили почти сразу: просто покрасили в новый цвет и собрали то, что валялось вокруг.
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Работы на улице Ленина идут полным ходом.
Фото: Вера ИВАНОВА
Вот так работают декораторы. Людей с кисточками и красками на аллее полно.
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Этот кусочек красоты все еще восстанавливают.
Фото: Вера ИВАНОВА
Декорацию с палитрой, где вместо красок были цветы, разрушили. Ее чинят до сих пор.
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Люди снова фотографируются на аллее.
Фото: Вера ИВАНОВА
Цветочная аллея не была бы так названа, если бы там не было цветов, а их любят многие. Однако некоторые жители Новосибирска решили не просто любоваться, а вырывать их, что повлияло на внешний вид. Восстановление успешно выполнено. Сейчас здесь снова все на своих местах.
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На аллее гостей развлекает клоун Герман.
Для того чтобы вернуть людям улыбки, на аллею вызвали подмогу в виде аниматоров. Компанию любителям селфи составляет клоун.
Обновленная аллея будет радовать жителей до 10 июля. Если, конечно, антикультурная история не повторится.
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