Улица Ленина, дубль два: репортаж с обновленной цветочной аллеи в Новосибирске

Улица Ленина вновь преобразилась. Фото: Вера ИВАНОВА

Ко Дню города улицу Ленина украсили цветами, но после праздника местные жители учинили на ней разгром. Цветы разворованы, стожки сена испорчены, декорации сломаны. В мэрии приняли решение восстановить праздничный облик улицы. Корреспонденты КП-Новосибирск прогулялись по обновленной аллее.

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Над головами прохожих вновь цветы.

Фото: Вера ИВАНОВА

Сейчас на аллее уже все более-менее в порядке. Поврежденные цветы заменены новыми, мусор собран, декорации восстановлены. Но интернет все помнит. Сразу после праздника люди вели себя как вандалы, разворовывая реквизит прямо на глазах полицейских.

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Восстановить стожки оказалось проще всего.

Фото: Вера ИВАНОВА

Стога сена восстановили почти сразу: просто покрасили в новый цвет и собрали то, что валялось вокруг.

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Работы на улице Ленина идут полным ходом.

Фото: Вера ИВАНОВА

Вот так работают декораторы. Людей с кисточками и красками на аллее полно.

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Этот кусочек красоты все еще восстанавливают.

Фото: Вера ИВАНОВА

Декорацию с палитрой, где вместо красок были цветы, разрушили. Ее чинят до сих пор.

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Люди снова фотографируются на аллее.

Фото: Вера ИВАНОВА

Цветочная аллея не была бы так названа, если бы там не было цветов, а их любят многие. Однако некоторые жители Новосибирска решили не просто любоваться, а вырывать их, что повлияло на внешний вид. Восстановление успешно выполнено. Сейчас здесь снова все на своих местах.

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На аллее гостей развлекает клоун Герман.

Для того чтобы вернуть людям улыбки, на аллею вызвали подмогу в виде аниматоров. Компанию любителям селфи составляет клоун.

Обновленная аллея будет радовать жителей до 10 июля. Если, конечно, антикультурная история не повторится.

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