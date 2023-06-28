«Когда вы это прочтете, меня нет в живых»: новосибирцы разгадали тайну найденных писем, которым около полувека

Ирине было 18 лет, когда она писала письмо. Фото: Виктор ЛОКТИОНОВ/ Ирина БЛАГОВА.

Житель Новосибирска Николай нашел в гараже для лодок старые письма. Мужчина не так давно купил этот эллинг, в начале лета решил отремонтировать. Во время разбора хлама Николай и его друг Виктор нашли письма. Одно из них было тревожным, ведь автор сообщала, что она скоро умрет.

- Уже сейчас, когда вы это прочтете, меня нет в живых. Я родилась в 1959 году, работала в 156-м детском комбинате. Хочется пожелать вам счастливой жизни. Счастья вам, товарищи потомки, жители 2000 года. Вспоминайте «Аврору» и «Потемкина»… Не получается, но все равно чистого вам неба над головой.

Эти строки Ирина писала в 1978 году. Фото: Виктор ЛОКТИОНОВ.

Второе письмо было написано другим почерком:

- Здравствуйте, потомки! С приветом к вам Сафина Марина, ваша бабушка, мать, а может, и совсем незнакомый человек. Сейчас мне 14 лет… Я хочу, чтобы вы хорошо жили. Всего хорошего! Будьте счастливы.

Марина вместе с сестрой вложила письмо в дверь шкафа-купе. Фото: Виктор ЛОКТИОНОВ.

Мужчины, когда разобрали почерк, решили, что хорошо бы узнать и историю писем.

- Мне было интересно узнать, что стало с авторами и почему они оставили такие послания, жива ли та девушка, - рассказал КП-Новосибирск Виктор. - Мы стали искать их в интернете.

К поискам подключилась и редакция КП-Новосибирск. Нам удалось разыскать одного из авторов. Это Ирина Субхангулова, сейчас она проживает в Санкт-Петербурге, ей 64 года. И фамилия у нее другая - Благова.

Такой Ирина была, когда писала письмо. Фото: Ирина БЛАГОВА.

- Да, это я писала первое письмо, и я жива! Как писали письма, хорошо помню, это было в 1978 году. Мы с родителями и сестрой тогда жили на улице Русской, на Шлюзе, в Новосибирске. Почему я пишу, что умру? В восьмом классе цыганка нагадала мне, что я проживу всего 40 лет, поэтому я и написала, что меня уже нет в живых. До сих пор помню ее руки, темную кожу. И много лет, вплоть до 41 года, я жила в страхе, в ожидании скорого ухода, - призналась КП-Новосибирск Ирина Благова. - Кроме того, когда я писала то письмо, мне было всего 18 лет. И 40-летние казались мне древними стариками. А Марина - автор второго письма - это моя младшая сестра. У нас разные фамилии, так как тогда я уже была замужем. У меня подрастала маленькая дочка, из-за которой я и устроилась работать в детский сад № 156, который упоминаю в письме.

Сейчас Ирина проживает в Санкт-Петербурге, ей 64 года. Фото: Ирина БЛАГОВА.

- Зачем вы просите вспоминать «Аврору» и «Потемкина»? Что имеется в виду?

- На прогулочной площадке в детском саду были два кораблика с такими названиями. Я пыталась что-то срифмовать в своем послании, но у меня не совсем получилось, - смеется.

- А вы сразу эти письма унесли в гараж? Спрятали там?

- Нет, мы с Мариной вложили их в дверь шкафа-купе, который в коридоре сделал своими руками наш отец: у него были золотые руки. Дверь была необычная - на колесиках: к нам многие приходили посмотреть на нее. Пока отец работал, мы рядом толклись. Он и сказал нам: «Девки, пишите потомкам. Вдруг кто-нибудь найдет ваши письма». Мы написали, вложили и забыли.

Та самая дверь, куда прятали послания. Фото: Виктор ЛОКТИОНОВ.

В 1986-м Ирина, тогда еще Субхангулова, переехала из Новосибирска в Новый Уренгой. А родители разменяли свою «трешку» и навсегда уехали из квартиры на Шлюзе. Перед этим разобрали шкаф-купе, двери унесли в гараж. Так загадочные послания и поселились в эллинге, а в 2023 году обрели новую жизнь - их нашли посторонние люди.

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