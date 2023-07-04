«Здравствуй, Лера. Какого…?»: пара из Новосибирска обнаружила в своей постели незнакомую девушку

Девушка была пьяная. Фото: скриншот из видео

Утро 20-летней Ульяны Х. из Новосибирска вряд ли можно назвать добрым. Оно началось не с кофе, а с чужой девушки в ее постели. Время было около трех ночи. Ульяна спала в кровати со своим парнем. Как вдруг проснулась от того, что в кровати кто-то третий. И нет, это не кот.

- Мы с парнем живем в многоквартирном доме на улице Троллейной в Ленинском районе. Легли спать, все как обычно. И вот я просыпаюсь от какого-то шевеления, шума. Слышу, как кто-то надевает майку. Подумала, что мой парень куда-то собирается. Говорю: "Куда ты?" Открываю глаза и вижу, что это какая-то… девочка, - рассказала КП-Новосибирск Ульяна.

«Я сплю?» - первая мысль, промелькнувшая у нашей героини в голове. Напротив нее стояла девушка в шортах и майке.

- Я говорю: «Ты кто?». А она: «Лера, мяу». Ну и эта девушка ложится спать прямо к нам в кровать. Мостится на подушки. Я обалдела, разбудила своего парня. Он был еще в большем шоке. Оказалось, что мы забыли закрыть дверь в квартиру, и эта девушка, она была сильно пьяна, к нам зашла, - продолжает рассказ Ульяна.

Сон от незваной гостьи, как рукой сняло. Пара встала и давай расспрашивать, как мяукающая Лера к ним попала. Девушка не собиралась ничего скрывать. Сказала, что живет на Золотой Ниве. Видимо, она проделала нелегкий путь, потому что пришла без обуви, в грязной майке и шортах.

- Лера была сильно пьяная. Мы ее начали выгонять, а она давай выпендриваться, сопротивляться. Мы тогда камеру включили, она как раз на кадрах жалуется: «Ну почему мое утро должно начинаться так?». То есть это мы ее утро испортили! Мы вызвали полицию, стали ее вытаскивать из кровати, из квартиры. Так после этого она еще минут 30 долбилась к нам в дверь, - рассказала КП-Новосибирск Ульяна.

Ульяне удалось узнать, откуда такое счастье им привалило.

- У нее парень ушел служить. Видимо, в расстроенных чувствах она перебрала, - объясняет Ульяна.

Только около 5 утра приехала полиция, Лера к тому времени то ли уехала, то ли ушла, история умалчивает. Ульяна написала объяснение полицейским, и сотрудники уехали.

Тем временем Лера сама вышла на связь в соцсетях. Она извинилась перед парой и сказала, что была сильно пьяная.

- Я не помню, как оказалась в подъезде и в квартире. У меня у самой был шок. Я даже не понимала, что не в своей квартире. Мне стыдно за свое поведение и спасибо, что это оказалась пара, а не толпа мужиков, - написала девушка в соцсетях.

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