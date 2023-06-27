«Расстегнул лифчик, попросил номер»: вторая пациентка обвинила врача-травматолога в домогательствах

Девушка пришла на прием с ушибом спины. Фото: предоставлено героиней публикации.

История с врачом-травматологом, которого пациентка обвинила в домогательствах, получила продолжение. Еще одна девушка заявила, что этот же доктор приставал и к ней. КП-Новосибирск рассказывает ее историю.

«МЕНЯ ПОЛНОСТЬЮ ОБЛАПАЛ, КЛЕИЛСЯ, КАК СУПЕРКЛЕЙ»

В больницу 18-летняя Настя* попала с ушибом спины: девушка оступилась и упала в бане.

- На первых приемах все было нормально: врач трогал спину чуть ниже поясницы. Говорил, что из-за корсета мои мышцы могут атрофироваться и нужен массаж. Сказал прийти в выходной к полудню, - рассказала КП-Новосибирск Настя. - Я пришла, доктор отвел меня в кабинет хирурга. Сказал снять кофту, чтобы массировать, потом сказал, что так неудобно и нужно снять штаны. Я, как дурочка, повелась, сняла, он накрыл меня пледом, зачем-то начал массажировать ноги, ягодицы, к моей спине почти не прикоснулся, внутреннюю часть бедер задевал...

На этом, как говорит девушка, домогательства не закончились.

- Врач расстегнул мне лифчик - сказал, так удобнее. Потом приглашал покататься с ним на сноуборде, попросил номер телефона. Меня полностью облапал, клеился, как суперклей, - описывает дальнейшие события Настя. - Потом я сказала, что мне вот уже мама пишет, что нужно по делам ехать. Слава богу, через несколько минут мне позвонила подруга, и я сказала, что больше времени нет, я спешу, и стала собираться. А врач сказал, что мне надо написать расписку, что, мол, я прошу сделать мне массаж. На вопрос «Зачем?» он ответил, что у него закончилась лицензия на массаж и чтобы потом к нему не было вопросов. Сказал, что массажи еще потребуются.

Эту справку девушка получила после визита к доктору. Фото: предоставлено героиней публикации.

«В ДУШЕ ЧУТЬ КОЖУ С СЕБЯ НЕ СНЯЛА, ОТШАРКИВАЯ ЭТОТ ПОЗОР»

Когда девушка вернулась с приема у врача, обо всем рассказала родителям и подруге.

- Подруга спросила, почему я этому врачу не сказала, чтобы не лез. А я просто впала в ступор, было страшно. Потом в душе чуть кожу с себя не сняла, отшаркивая этот позор, - признается Настя.

На следующий прием девушка пришла в будний день.

- Сказала ему, чтобы выписал меня с больничного. Итог: спину мне не вылечили, отвратительно себя чувствовала больше месяца, - резюмирует Настя.

Пациентка говорит, что будет подавать заявление в Следственный комитет. В больнице же хранят молчание.

- Ситуацию не комментируем, пишите официальный запрос в Минздрав, - заявили КП-Новосибирск в клинике. Мы отправим запрос.

*Имя девушки изменено.

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