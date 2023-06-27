Ну, как бы, блин: новосибирский филолог объяснил, откуда берутся слова-паразиты

Иногда слова-паразиты заменяют маты. Фото: Иван ВИСЛОВ

«Ну, ты, в общем, это», «я как бы в клуб пошла» - фразочки со словами-паразитами мы слышим каждый день. Да и сами, бывает, «воткаем», «типаем» и «прикидываем». Кандидат филологических наук, доцент кафедры современного русского языка и методики его преподавания НГПУ Юрий Крылов объяснил, откуда берутся в речи эти вредители и как от них избавиться.

«НАМЫЧАЛИ» СЕБЕ ПРОБЛЕМ

- Когда мы о чем-то задумываемся во время разговора, то невольно говорим «м-м-м». Это звукоподражание и переросло в «ну» - одно из самых частых слов-паразитов: при его произношении мы примерно также в начале сжимаем губы, - объясняет Юрий Крылов, доцент кафедры современного русского языка и методики его преподавания НГПУ.

Мусор появляется в речи, и когда мы просто ленимся:

- К примеру, слово такой: вместо того, чтобы сформировать фразу и описать свои эмоции, мы можем сказать: «Это такой подарок, такой подарок…». Пусть собеседник сам додумывает наши эмоции, что же там за подарок, - говорит филолог. – Та же история и со словом «короче»: ленится человек составить предложение так, чтобы подвести вывод. Вот и использует слово «короче» в значении: «ты сам понимаешь» – получаются фразы вроде «Короче, праздник удался». Ведь у него и лексическое значение очень подходит в данном случае. А потом начинает это же слово использовать и в начале рассказа для привлечения внимания: «Короче, я вам сейчас такое расскажу». Хотя тут мы понимаем, что дальше будет совсем не короче, а длинный рассказ.

А бывает, что «паразит» заменяет мат.

- Так пришло слово «блин» в разговорную речь: его использовали по созвучию первых звуков с ненормативным словом, оно стало привычным в речи. И так стало эвфемизмом - по частичному созвучию заменило известное бранное слово, - рассуждает Юрий Владимирович.

КАК БЫ МОДА

Начинают засорять речь и слова, которые звучат слишком часто:

- Несколько лет назад одним из самых раздражающих слов-паразитов было «как бы». Раньше это было просто сравнением, а потом его начали вставлять в предложение как попало: «Я как бы в отпуск поеду как бы на море», - рассказывает Юрий Крылов. – Пришло это из московской гламурной тусовки и стало модным.

Сейчас такой моды уже нет, а сменщиков у «как бы» пока не появилось. И какое слово займет его место, предсказать трудно.

- Паразитом может стать любая часть речи и даже словосочетание, которое звучит очень часто. К примеру, у одного моего педагога в институте была фраза «друзья мои» - он ее вставлял где ни попадя, - объясняет Юрий Владимирович

В ОБЩЕМ, НЕ РУГАЙТЕ!

За «значит» и «это самое» филолог призывает ни в коем случае не ругать, особенно если перед вами ребенок. Ведь у этих «вредителей» есть и важные функции:

- Слова-паразиты помогают преодолеть страх чистого листа, когда нужно привлечь внимание и начать рассказ: для этого используют «итак», «прикинь». Или сделать небольшую паузу в речи и собраться с мыслями («в принципе», «допустим») либо выстроить переход (то самое, кстати, которое часто совсем звучит несктати), - перечисляет филолог. – Либо выразить свою эмоцию – «прикол», «да ладно».

И вот представьте: подросток или очень застенчивый человек пытается вам что-то рассказать, а вы делаете ему замечание. Какой будет реакция?

- В ответ на ваше строгое «Следи за речью» человек может замкнуться и не будет ничего вам рассказывать. Вы же не хотите такого результата? - объясняет Юрий Владимирович. – Либо будет тратить свои усилия на то, чтобы не использовать случайно слово-паразит, а не сосредотачиваться на смысле своего высказывания.

ИЗГОНЯЕМ «ПАРАЗИТОВ» ПЕСНЕЙ

А как же тогда помочь подростку (да что говорить, и некоторым взрослым), избавиться от надоевших «ведь», «на фиг», «понимаешь»?

- Говорите с ним как можно чаще и на разные темы, показывайте своим примером, как стоить фразы правильно. Тут очень важно, чтобы у человека накапливался языковой опыт, исчезал страх «белого листа», - советует Юрий Крылов.

А еще полезно смотреть читать и смотреть фильмы, где используется правильная речь.

- Но это не значит, что нужно контролировать, что читает человек. Можно посоветовать подростку почитать что-то помимо школьной литературы, что соответствует его возрасту. Или посмотреть хороший фильм, - предлагает филолог. - Да даже послушать песню: мы учимся по-разному, и музыка, в том числе, может помочь избавиться от паразитов. Главное, не надо давить на человека: чтобы его речь изменилась, потребуется время.

КСТАТИ

Любимые слова расскажут о характере

Вот какую классификацию дает психолог Наталья ВОСТРОВА.

- Если ваш собеседник часто говорит «вообще-то», знайте: он любит все анализировать и обобщать, вовремя платить по коммунальным счетам. Из него получается отличный организатор и лидер.

«По-любому» скажут люди, для которых важно, чтобы за ними осталось последнее слово. Им очень нравится выиграть во всем, и в достижении своих целей они очень упорны. Собеседник, который заявляет «На самом деле», чересчур самоуверенный. Он считает, что только их точка зрения правильная, обычно доверяет только своему опыту. Спорить с ними бесполезно.

Любители «еклмн», «епрст», «елки-палки», «е-мое» очень любят пообщаться. Они дружелюбны, неконфликтны. Но иногда эта открытость им выходит боком: кто-то может воспользоваться их добротой.

Если вы слышите в беседе «типа» и «значит» - перед вами неуверенный, застенчивый человек. Он тяжело переживает паузы в разговорах, поэтому заполняет речь такими сорняками. Он не любит перемен, спонтанных действий и быстрых решений

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