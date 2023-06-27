В Новосибирске вынесли приговор отцу семерых детей по кличке Тамерлан - он кошмарил Хилокский рынок

Тамерлан оказался многодетным отцом. Фото: Мария НОВИКОВА

В Ленинском районном суде Новосибирска сегодня закончили разбирать уголовное дело о вооруженном столкновении рыночных торговцев и дальнобойщиков с крепкими парнями из, так называемой, «группировки Тамерлана», которое произошло 4 года назад. Хулиганский эпизод оказался лишь вершиной айсберга: выяснилось, что на оптовке процветало вымогательство в стиле лихих девяностых.

Конфликт, который закончился перестрелкой, произошел 7 октября 2019 года на стоянке, где разгружаются фуры, недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске. Устав от поборов, местные пожаловались на рэкетиров в полицию. За что и получили в очередной раз.

- Тамерлан пришел на автостоянку на Малыгина и 15 автоматчиков стреляют рабочих. Полицейские вместо того, чтобы задержать преступников, дают уйти этим вооружённым преступникам, банде, группировке Тамерлана, - возмущались торговцы на видео, опубликованном в соцсетях сразу после стычки. К счастью, во время стрельбы никто не погиб.

Торговцы утверждали: их обложили данью вооруженные бойцы. А тех, кто отказывался платить, активно прессовали, отбирали товар или выгоняли с рынка. Народное недовольство и вылилось в масштабное противостояние. В ходе потасовки бунтовщики сожгли машину предводителя «тамерлановцев» и закидали обидчиков камнями и палками.

По горячим следам полицейские опросили участников и свидетелей конфликта, а также изъяли вещдоки, в том числе записи с камер видеонаблюдения. Вскоре оперативники вышли на след подозреваемых.

- При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области установили и задержали предполагаемого организатора группы, вымогавшей денежные средства – 31-летнего ранее неоднократно судимого жителя Новосибирска, а также его 29-летнего сообщника, - сообщили журналисту КП-Новосибирск в пресс-службе областного главка МВД спустя несколько дней после резонансного события.

В последствии правоохранители надели наручники и на остальных участников группы. Один из них Никита Петров пошел на сделку со следствием, подробно рассказал следователям о тайной жизни «хилка» и в итоге отделался условным сроком. Четверо его подельников предстали перед судом только осенью 2021 года. И на старте процесса криминальный квартет заявил о своей непричастности к многочисленным вымогательствам и хулиганству со стрельбой. Но в суде устояла версия следствия.

- Квалификация преступных действий, данная по итогам расследования уголовного дела, подтверждена и в суде на основе представленных стороной обвинения доказательств. С учетом степени тяжести преступлений и личности виновных судом назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок от 1 года 5 месяцев до 15 лет, - пояснил корреспонденту КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов.

Максимальное наказание получил Абдирашид Ахмедов, которого следователи посчитали предводителем группировки вымогателей. Именно директор охранной фирмы «Тамерлан» и его подручные долгое время прессовали предпринимателей и водителей фур, возивших овощи и фрукты в Новосибирск. По оценкам правоохранителей, злоумышленники собрали с потерпевших более 3,5 миллионов рублей.

- Назначить Ахмедову наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет со штрафом в размере 400 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - огласила судья свое решение.

Двоюродные братья Ахмедова - Умидилла Шукуров и Акмалжан Алиев - получили 12 и 9 с половиной лет соответственно. А вот Павлу Заливчему собранная в СИЗО сумка сегодня не понадобилась. Его освободили от наказания. В зачет пошло время, проведенное в изоляторе и под домашним арестом в ходе предварительного следствия.

Акмалжана Алиева, который решения суда дожидался под домашним арестом, взяли под стражу в зале заседаний. Приговор всех троих родственников не устроил. Они заявили, что намерены дойти до Верховного суда.

- Приговор понятен, но не справедливо! – заявил предводитель группировки Тамерлана, обращаясь к судье. Затем многодетный отец прояснил свою позицию и представителям СМИ.

- Потерпевшие ни одного, никто не приехал. Мы доказывали – они всё врут. Судья не разбирался. Вот видите - 15 лет, че я могу сказать. 7 детей у меня малолетних. 15 лет – куда?! – посетовал Абдирашид Ахмедов.

- Никто не умер, никто не пострадал. Четверо понятых заявили, что у них подписи поддельные - в суде прям говорили. И толку! – поддержал его двоюродный брат Акмалжан Алиев.

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