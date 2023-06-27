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27 июня 2023 12:19

Новосибирский бизнесмен дважды попал под суд за то, что вор чуть не убился на его участке

Прокуратура настаивает на проведении экспертизы здания, где пострадал преступник, хотя строение уже снесли
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Михаила обвиняют в причинении вреда здоровью по неосторожности. Фото: предоставлено Михаилом САЙФЕРТОМ.

Михаила обвиняют в причинении вреда здоровью по неосторожности. Фото: предоставлено Михаилом САЙФЕРТОМ.

37-летний новосибирец Михаил Сайферт дважды попал под суд за то, что вор чуть не убился в его здании. КП-Новосибирск рассказывала эту историю: в 2019 году бизнесмен купил землю, на которой когда-то давно была заправка. Хотел открыть фирму по деревообработке. Из старого на участке оставалась только старенькая одноэтажная постройка. Там-то 21 июля 2021 года и случилось ЧП: в помещение залез вор - хотел украсть металлолом.

- Я видел, что на крыше лежат швеллеры (их используют при строительстве перекрытий. - Ред.), за них я мог получить около 10 тысяч рублей, - говорил потом на допросах и в суде жулик. - Взял с собой из дома кувалду, ей и стал выбивать металлический столб-опору. Ударил кувалдой всего два раза и понял, что на меня стали падать плиты с потолка. Одна из плит рухнула на ногу. Я не мог пошевелиться, стал кричать.

Старое кирпичное здание осталось на участке от АЗС. Фото: предоставлено Михаилом САЙФЕРТОМ.

Старое кирпичное здание осталось на участке от АЗС. Фото: предоставлено Михаилом САЙФЕРТОМ.

ОБВИНИЛИ НЕ ВОРА, А ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Местные жители услышали крики, вызвали скорую, МЧС. От них же о случившемся узнал и Михаил: вора он пожалел, заявление писать не стал.

- Он ведь уже наказан - ему пришлось ампутировать ступню. Хотя ущерб из-за обрушения здания был серьезным - 612 тысяч рублей, - уточняет Михаил.

Но для самого бизнесмена судебные тяжбы только начались: из-за того, что вор получил травму, Михаилу предъявили обвинение по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Ущерб из-за обрушения здания был серьезным - 612 тысяч рублей. Фото: предоставлено Михаилом САЙФЕРТОМ.

Ущерб из-за обрушения здания был серьезным - 612 тысяч рублей. Фото: предоставлено Михаилом САЙФЕРТОМ.

ЗДАНИЯ НЕТ, НО ЭКСПЕРТИЗА НУЖНА

Дело рассматривал мировой суд: на заседании на сторону Михаила встал даже сам пострадавший вор.

- Он заявил на суде, что виноват: сам повредил несущий металлический столб, из-за чего и рухнули плиты. А я-то в чем виноват? - недоумевает Михаил.

Тогда мировой суд встал на сторону бизнесмена, признал его невиновным. Но прокуратура обжаловала приговор, и дело вновь стал рассматривать мировой суд. Сегодня должно было состояться финальное заседание, но приговор не вынесли.

- Прокуратура потребовала провести экспертизу здания, в котором пострадал вор, - рассказал КП-Новосибирск Михаил. - Но как ее провести, если само здание я уже давно снес? Это маразм какой-то! Ждем, чем в итоге это закончится…

А что же пострадавший вор? Он сам сейчас за решеткой: попался уже на другой краже.

- Хотя мне говорил, что после того, как ему ампутировали стопу, завяжет. Но снова сидит, - вздыхает Михаил.

КП-Новосибирск следит за ходом судебных разбирательств.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Как проведут экспертизу, если здание снесено?

- Эксперт выедет на место, где произошло ЧП. Заключение будет состоять из того, что он опишет, что увидел на участке. А поскольку здания нет, то, вероятнее всего, эксперт сообщит, что не может ответить на поставленные прокуратурой вопросы, - считает юрист Инесса Рябинина.

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