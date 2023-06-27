Новосибирский бизнесмен дважды попал под суд за то, что вор чуть не убился на его участке

Михаила обвиняют в причинении вреда здоровью по неосторожности. Фото: предоставлено Михаилом САЙФЕРТОМ.

37-летний новосибирец Михаил Сайферт дважды попал под суд за то, что вор чуть не убился в его здании. КП-Новосибирск рассказывала эту историю: в 2019 году бизнесмен купил землю, на которой когда-то давно была заправка. Хотел открыть фирму по деревообработке. Из старого на участке оставалась только старенькая одноэтажная постройка. Там-то 21 июля 2021 года и случилось ЧП: в помещение залез вор - хотел украсть металлолом.

- Я видел, что на крыше лежат швеллеры (их используют при строительстве перекрытий. - Ред.), за них я мог получить около 10 тысяч рублей, - говорил потом на допросах и в суде жулик. - Взял с собой из дома кувалду, ей и стал выбивать металлический столб-опору. Ударил кувалдой всего два раза и понял, что на меня стали падать плиты с потолка. Одна из плит рухнула на ногу. Я не мог пошевелиться, стал кричать.

Старое кирпичное здание осталось на участке от АЗС. Фото: предоставлено Михаилом САЙФЕРТОМ.

ОБВИНИЛИ НЕ ВОРА, А ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Местные жители услышали крики, вызвали скорую, МЧС. От них же о случившемся узнал и Михаил: вора он пожалел, заявление писать не стал.

- Он ведь уже наказан - ему пришлось ампутировать ступню. Хотя ущерб из-за обрушения здания был серьезным - 612 тысяч рублей, - уточняет Михаил.

Но для самого бизнесмена судебные тяжбы только начались: из-за того, что вор получил травму, Михаилу предъявили обвинение по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Ущерб из-за обрушения здания был серьезным - 612 тысяч рублей. Фото: предоставлено Михаилом САЙФЕРТОМ.

ЗДАНИЯ НЕТ, НО ЭКСПЕРТИЗА НУЖНА

Дело рассматривал мировой суд: на заседании на сторону Михаила встал даже сам пострадавший вор.

- Он заявил на суде, что виноват: сам повредил несущий металлический столб, из-за чего и рухнули плиты. А я-то в чем виноват? - недоумевает Михаил.

Тогда мировой суд встал на сторону бизнесмена, признал его невиновным. Но прокуратура обжаловала приговор, и дело вновь стал рассматривать мировой суд. Сегодня должно было состояться финальное заседание, но приговор не вынесли.

- Прокуратура потребовала провести экспертизу здания, в котором пострадал вор, - рассказал КП-Новосибирск Михаил. - Но как ее провести, если само здание я уже давно снес? Это маразм какой-то! Ждем, чем в итоге это закончится…

А что же пострадавший вор? Он сам сейчас за решеткой: попался уже на другой краже.

- Хотя мне говорил, что после того, как ему ампутировали стопу, завяжет. Но снова сидит, - вздыхает Михаил.

КП-Новосибирск следит за ходом судебных разбирательств.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Как проведут экспертизу, если здание снесено?

- Эксперт выедет на место, где произошло ЧП. Заключение будет состоять из того, что он опишет, что увидел на участке. А поскольку здания нет, то, вероятнее всего, эксперт сообщит, что не может ответить на поставленные прокуратурой вопросы, - считает юрист Инесса Рябинина.

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