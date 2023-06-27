«Искал ее вместе со всеми, скрывая труп»: новосибирец убил жену, а потом инсценировал ее исчезновение

За убийство Валентины мужа отправили в колонию на 7 лет. Фото: ПСО «ЛизаАлерт Новосибирская область»/ Мария НОВИКОВА.

Мать в могиле, отец - в тюрьме. Новосибирский районный суд поставил точку в деле о семейных разборках, которые закончились убийством. Без родителей остались трое маленьких детей, их пришлось определить в приют.

29-летняя Валентина Шаповалова пропала летом 2021 года. Ее искали волонтеры отряда Лиза Алерт. Активно помогал им и муж женщины Алексей. Искал ее вместе со всеми, был обеспокоен, а позже выяснилось, что он же и прятал ее труп.

Из-за чего же произошло убийство? Оказалось, что вернувшись домой, Алексей Шаповалов застал супругу пьяной и буквально рассвирепел.

- Судебным следствием установлено, что в ночь с 28 на 29 июля 2021 года виновный, находясь у себя дома в СНТ «Восток», в ходе ссоры нанес не менее 1 удара кулаком в область шеи своей жены, та скончалась. После чего с целью сокрытия убийства, злоумышленник вывез труп и выбросил в кювет, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Новосибирского района Новосибирской области Анна Сахоненко.

По ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) суд приговорил 56-летнего Алексея Шаповалова к 7 годам колонии строгого режима. С осужденного взыскали 500 тысяч рублей в счет компенсации родственникам убитой морального вреда, причиненного преступлением.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber