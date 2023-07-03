Шелковая постель и золотые вазы: в Новосибирске готовят к открытию самый современный вытрезвитель

Гостей новосибирского вытрезвителя будут беречь, как VIP-персон. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Окраина леса. Щебечут птицы, приятно пахнет хвоей. В просторном здании неустанно трудятся рабочие. Раньше здесь работал детский дом. Теперь он будет «взрослым». Постройку по адресу: Старое шоссе, 140/1, в Новосибирске определили под вытрезвитель. Напомним, вытрезвители исчезли в стране в 2011 году. И вот чиновники поняли: это была большая ошибка. В городах срочно возводят дома трезвости. Один из них - буквально образцовый - уже в сентябре должен открыть двери в Новосибирске.

Здание находится в лесу. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Почти готово. Осталась чистовая отделка. Будет здорово. Красота! - говорят мастера и, может показаться, немного завидуют тем, кто останется здесь на ночлег.

Да, раньше вытрезвителей боялись. Везут тебя пьяного и не ровен час обчистят по пути. Стыдно, унизительно, рисково.

Так будут выглядеть комнаты посетителей. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Теперь - иначе. Встречать будут как дорогих гостей: «Вот ваша кровать, вот - душ. Вам водичку погорячее или прохладную предпочитаете?»

А если гость слишком утомился в неравной борьбе с зеленым змием, предусмотрены специальные кресла для мытья: вдруг пьяного уже ноги не держат.

Ресепшен как в гостинице. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Простите автору этот сарказм. На самом деле для отдельных персон вытрезвитель станет спасением.

- Зимой люди замерзают, получают увечья. Закрывать глаза на эту проблему больше нельзя. Вовремя оказанная медицинская помощь, социальные услуги - это спасение человеческой жизни и здоровья. Это возвращение человека к нормальной жизни, - говорит мэр Анатолий Локоть, которому презентовали здание.

Кафе самообслуживания. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Ночлег в вытрезвителе - только по добровольному согласию, под подпись. Если, конечно, усталый гость способен ее начертать. Следить за безопасностью пьяных будут камеры. Видеонаблюдение - обязательное правило для этого заведения. Предусмотрены сейфы для личных вещей. Гостей сразу ждет медосмотр. Вдруг у посетителя травма? Тогда его немедленно повезут в больницу. Чиновники допускают, что с вытрезвителем путь к нужному доктору окажется проще, чем без него. Ни звонить никуда не нужно, ни записываться, ни в очередь становиться…

Чиновники показывают мэру, в каких условиях народ будет трезветь. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Строители вышли на финишную прямую, но сам ремонт - с линолеумом, кафелем и мебелью - еще не готов. Однако готовы эскизы, как будут выглядеть номера. Мечта отпускника! Кровати заправлены шелком, на тумбочках - вазы с позолотой. Рядом с номером есть кафе с холодильником, чайником и микроволновкой. Бесплатных угощений не обещают, но, возможно, организуют мелкую продуктовую розницу. Сами понимаете, после обильного возлияния может голод напасть.

Кабинет психолога. На такой кушетке расскажешь все тайны. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Будет предоставлена возможность приобрести снеки, напитки, выпить чай. Но вот телевизоров здесь не будет, - предупредила КП-Новосибирск начальник департамента по соцполитике Ольга Незамаева.

Если трезвеющему гражданину потребуется разговор по душам - тоже можно. Ведь на дежурства в вытрезвитель отправят соцработников. Они попытаются вникнуть в проблемы трезвеющих граждан.

На каждой стене висят «визуализации» - эскизы будущих помещений. Строители смеются: даже дома не так уютно. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Возможно, человек, который попал сюда, - без определенного места жительства. Или выяснится, что он член семьи, которая находится в трудном положении… Тогда семье будет оказана помощь. Или является абьюзером, наносит вред своей семье. Тогда будет проведена работа, чтобы это прекратить, - говорит Ольга Незамаева. - Я не говорю, что мы тут ангелы божьи, но если человек захочет, чтобы мы ему помогли, то такая помощь будет оказана.

Несмотря на радушие, чиновники и строители готовы к бурным эмоциям визитеров. Так что оснащение готовят антивандальное - насколько это возможно, разумеется.

Душ и туалет: белизна и чистота. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

И уже подсчитывают, сколько жителей города смогут вырвать из цепких лап Бахуса. За год побывать в «детском саду для взрослых» смогут до 7300 человек.

Допускают, что заведение окажется популярным. Тогда в городе откроют еще несколько. А первый вытрезвитель нового образца должен распахнуть свои двери к 1 сентября. Дата дает повод для шуток, но говорят, что совпадение с Днем знаний - случайность.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Бюджет вытрезвителя - около 25 миллионов рублей в год. Он включает в том числе работу персонала. Трудиться будут по 6 медсестер, фельдшеров, помощников и уборщиков. Мест в вытрезвителе - 20. Срок вытрезвления - до суток.

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