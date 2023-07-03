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3 июля 2023 14:29

Шелковая постель и золотые вазы: в Новосибирске готовят к открытию самый современный вытрезвитель

Власти показали новые эскизы вытрезвителя, который откроется в Новосибирске
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Гостей новосибирского вытрезвителя будут беречь, как VIP-персон.

Гостей новосибирского вытрезвителя будут беречь, как VIP-персон.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Окраина леса. Щебечут птицы, приятно пахнет хвоей. В просторном здании неустанно трудятся рабочие. Раньше здесь работал детский дом. Теперь он будет «взрослым». Постройку по адресу: Старое шоссе, 140/1, в Новосибирске определили под вытрезвитель. Напомним, вытрезвители исчезли в стране в 2011 году. И вот чиновники поняли: это была большая ошибка. В городах срочно возводят дома трезвости. Один из них - буквально образцовый - уже в сентябре должен открыть двери в Новосибирске.

Здание находится в лесу.

Здание находится в лесу.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Почти готово. Осталась чистовая отделка. Будет здорово. Красота! - говорят мастера и, может показаться, немного завидуют тем, кто останется здесь на ночлег.

Да, раньше вытрезвителей боялись. Везут тебя пьяного и не ровен час обчистят по пути. Стыдно, унизительно, рисково.

Так будут выглядеть комнаты посетителей.

Так будут выглядеть комнаты посетителей.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Теперь - иначе. Встречать будут как дорогих гостей: «Вот ваша кровать, вот - душ. Вам водичку погорячее или прохладную предпочитаете?»

А если гость слишком утомился в неравной борьбе с зеленым змием, предусмотрены специальные кресла для мытья: вдруг пьяного уже ноги не держат.

Ресепшен как в гостинице.

Ресепшен как в гостинице.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Простите автору этот сарказм. На самом деле для отдельных персон вытрезвитель станет спасением.

- Зимой люди замерзают, получают увечья. Закрывать глаза на эту проблему больше нельзя. Вовремя оказанная медицинская помощь, социальные услуги - это спасение человеческой жизни и здоровья. Это возвращение человека к нормальной жизни, - говорит мэр Анатолий Локоть, которому презентовали здание.

Кафе самообслуживания.

Кафе самообслуживания.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Ночлег в вытрезвителе - только по добровольному согласию, под подпись. Если, конечно, усталый гость способен ее начертать. Следить за безопасностью пьяных будут камеры. Видеонаблюдение - обязательное правило для этого заведения. Предусмотрены сейфы для личных вещей. Гостей сразу ждет медосмотр. Вдруг у посетителя травма? Тогда его немедленно повезут в больницу. Чиновники допускают, что с вытрезвителем путь к нужному доктору окажется проще, чем без него. Ни звонить никуда не нужно, ни записываться, ни в очередь становиться…

Чиновники показывают мэру, в каких условиях народ будет трезветь.

Чиновники показывают мэру, в каких условиях народ будет трезветь.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Строители вышли на финишную прямую, но сам ремонт - с линолеумом, кафелем и мебелью - еще не готов. Однако готовы эскизы, как будут выглядеть номера. Мечта отпускника! Кровати заправлены шелком, на тумбочках - вазы с позолотой. Рядом с номером есть кафе с холодильником, чайником и микроволновкой. Бесплатных угощений не обещают, но, возможно, организуют мелкую продуктовую розницу. Сами понимаете, после обильного возлияния может голод напасть.

Кабинет психолога. На такой кушетке расскажешь все тайны.

Кабинет психолога. На такой кушетке расскажешь все тайны.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Будет предоставлена возможность приобрести снеки, напитки, выпить чай. Но вот телевизоров здесь не будет, - предупредила КП-Новосибирск начальник департамента по соцполитике Ольга Незамаева.

Если трезвеющему гражданину потребуется разговор по душам - тоже можно. Ведь на дежурства в вытрезвитель отправят соцработников. Они попытаются вникнуть в проблемы трезвеющих граждан.

На каждой стене висят «визуализации» - эскизы будущих помещений. Строители смеются: даже дома не так уютно.

На каждой стене висят «визуализации» - эскизы будущих помещений. Строители смеются: даже дома не так уютно.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Возможно, человек, который попал сюда, - без определенного места жительства. Или выяснится, что он член семьи, которая находится в трудном положении… Тогда семье будет оказана помощь. Или является абьюзером, наносит вред своей семье. Тогда будет проведена работа, чтобы это прекратить, - говорит Ольга Незамаева. - Я не говорю, что мы тут ангелы божьи, но если человек захочет, чтобы мы ему помогли, то такая помощь будет оказана.

Несмотря на радушие, чиновники и строители готовы к бурным эмоциям визитеров. Так что оснащение готовят антивандальное - насколько это возможно, разумеется.

Душ и туалет: белизна и чистота.

Душ и туалет: белизна и чистота.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

И уже подсчитывают, сколько жителей города смогут вырвать из цепких лап Бахуса. За год побывать в «детском саду для взрослых» смогут до 7300 человек.

Допускают, что заведение окажется популярным. Тогда в городе откроют еще несколько. А первый вытрезвитель нового образца должен распахнуть свои двери к 1 сентября. Дата дает повод для шуток, но говорят, что совпадение с Днем знаний - случайность.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Бюджет вытрезвителя - около 25 миллионов рублей в год. Он включает в том числе работу персонала. Трудиться будут по 6 медсестер, фельдшеров, помощников и уборщиков. Мест в вытрезвителе - 20. Срок вытрезвления - до суток.

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