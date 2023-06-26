«Увеличения зарплат не будет, но выйти в ФНЛ мы обязаны»: тренер ФК «Новосибирск» рассказал о планах на новый сезон

Александр Медведев - новый тренер ФК «Новосибирск». Фото: vk.com/fcnsk

В ФК «Новосибирск» 26 июня сменился главный тренер. Им стал 46-летний Алексей Медведев. Медведев - не чужой человек для команды. В 2009 году он был капитаном ФК «Сибирь» и помог ей выйти в Премьер-лигу. Корреспондент КП-Новосибирск позвонил главному тренеру, поздравил с назначением и задал несколько важных вопросов.

- Почему вы решили тренировать ФК «Новосибирск»?

- Поступило предложение, и я дал согласие. Клуб для меня не чужой (в 2010 году Медведев стал автором первых в истории новосибирского футбола мячей, забитых в высшем дивизионе чемпионата России и в Еврокубках. - Ред.), меня с ним очень многое связывает. Многие достижения были также получены здесь.

- С какими амбициями вы пришли на новое место?

- Амбиции должны быть чем-то подкреплены, и мне их подкреплять нужно только результатом. Я, как тренер, делаю первые шаги и могу расти только за счет результатов. Я считаю, что команда как минимум должна играть в ФНЛ, так как она вылетела из лиги и 4 года не может вернуться обратно. Болельщики заждались, хотят, чтобы команда была на другом уровне. Будем делать все возможное, чтобы планы воплотились в жизнь, - рассказал КП-Новосибирск Медведев.

- А что мешает побеждать?

- Мне трудно сказать, что мешало, учитывая возможности клуба и уровень игроков. Но меня не было в команде, чтобы говорить о причинах. Нужно знать ситуацию изнутри.

- Будут ли изменения состава команды?

- Команда была достаточно хорошая, очень жалко, что не получилось добиться результата. В ближайшее время будем решать вопрос об усилении, и изменения будут, так как результат был неудовлетворительный.

- В этом году бюджет клуба повысили. Изменились ли зарплаты у игроков?

- Такую информацию я не стал бы разглашать, это внутренние дела клуба. Насколько мне известно, увеличения зарплат не было и не будет: для того чтобы увеличить зарплаты, нужно дать положительный результат, а положительный результат для нас сейчас - переход из серебряной зоны в золотую.

- Тогда как вы будете мотивировать игроков?

- Я думаю, смогу найти слова для мотивации: меня и всех, кому не безразличен клуб, не устраивает ситуация на данный момент. В любом деле должны быть дисциплина и здоровый баланс. Люди все разные, живые, да и в целом команда - это живой организм. Кого-то нужно по головке погладить, а кому-то дать легкого пинка для достижения результата. Вот так и будем мотивировать.

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