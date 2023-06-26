«Все преподнесено так, будто это наша обязанность»: родители возмутились из-за покупки рабочих тетрадей к учебникам

Эти рабочие тетради купили родители. ФотО6 предоставлено героиней публикации.

Скандал произошел в одной из новосибирских школ: мама третьеклассницы уверяет, что ее и других родителей обязали купить для детей рабочие тетради к учебникам. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск.

«ЗАПЛАТИЛИ 1600 РУБЛЕЙ»

- Моя дочка перешла в 3-й класс, нас поставили перед фактом: надо купить рабочие тетради по математике, русскому языку, английскому языку, окружающему миру, - рассказала КП-Новосибирск Лариса*, мама третьеклассницы. - Стоимость комплекта - 1600 рублей.

Аргументы, которые привели в школе, со слов мамы, были такими:

- Мне сказали, что деньги на тетради не выделяют, только на учебники - их школа и закупает. А насчет рабочих тетрадей выбор был невелик: либо сами покупаем, либо родители собирают деньги и учитель заказывает на весь класс.

Родители, конечно, от ситуации не в восторге:

- Нам все было преподнесено так, что это наша обязанность, так надо, так должно быть. Хотя по закону как раз все иначе.

«ЖАЛУЙТЕСЬ В МИНОБРАЗОВАНИЯ»

Согласен с сибирячкой и адвокат Михаил Спиридонов:

- Есть письмо минпросвещения от 23.10.2019. Суть его такова: если образовательное учреждение приняло решение использовать рабочие тетради, то закупать их должна сама школа. Родители в данной ситуации имеют право писать жалобу в районный отдел образования и районную прокуратуру.

В самой школе ситуацию комментируют кратко:

- Разберемся.

Министр образования Сергей Федорчук готов помочь мамам и папам.

- Пусть родители пишут жалобу в министерство, будем выяснять, - уточнил Сергей Федорчук.

* Имя героини публикации изменено по ее просьбе.

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