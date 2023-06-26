«Я просто хотел ей помочь»: депутат Поповцев, обвиняемый в фиктивном трудоустройстве матери троих детей, выступил с последним словом

Депутат свою вину не признал. Фото: Мария НОВИКОВА

Обвиняемый в крупном мошенничестве депутат Глеб Поповцев обратился к суду с последним словом. Свою вину он не признал, но при этом полностью компенсировал причиненный Законодательному собранию НСО ущерб.

Сегодня адвокат Поповцева попросил приобщить к материалам дела чек на 350 тысяч рублей. Еще полмиллиона народный избранник вернул потерпевшей стороне в ходе предварительного следствия. В поле зрения оперативников ФСБ парламентарий попал в ноябре 2021 года. Двое суток высокопоставленный фигурант провел в камере ИВС. Но из-под стражи его отпустили под домашний арест.

Уличили депутата в фиктивном трудоустройстве на работу помощницы. По версии следствия, в Заксобрании Анна Соколова не трудилась, а банковской карточкой, на которую ей при этом начисляли зарплату. При этом, по версии СК, депутат знал от карты пароль и пользовался ею сам.

Ущерб сотрудники СК оценили в 844 тысячи 694 рубля 58 копеек. Процесс, стартовавший в Октябрьском районном суде Новосибирска в сентябре прошлого года, вышел на финишную прямую. Сторона обвинения запросила реальный срок – три года колонии. Поповцев же заявляет, что не виновен. И денег не брал, они оставались у помощницы, которая, правда, действительно ему не помогала.

- На мой взгляд, моя вина во всей этой ситуации заключается в проявленном мной сострадании и стремлении помочь Соколовой, как матери троих детей, когда она сказала, что не может выполнять работу, ссылаясь на свою занятость дома. В момент ее трудоустройства никакого умысла на хищение у меня не было. В данной ситуации я проявил финансовую небрежность, - заявил подсудимый.

Заслушав финальную речь обвиняемого, судья удалился в совещательную комнату. Какое решение он примет, станет известно уже в среду.

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