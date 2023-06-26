Легковушка, уходя от полицейской погони, влетела в разрытую коммунальщиками яму: двое погибли

Лихач свою вину признал. Фото: Мария НОВИКОВА

Спровоцировал полицейскую погоню, едва не сбил дорожников и угробил двоих пассажиров. А всё потому, что сел за рулем пьяным и без прав. Ленинский районный суд Новосибирска сегодня поставил точку в деле о езде под градусом с летальным исходом.

На финальное заседание 27-летний Алексей Князев пришел с вещами. В прениях гособвинитель запросила для него реальный срок. На скамье подсудимых молодой человек оказался за то, что 19 марта 2022 года нарушил сразу несколько правил дорожного движения, что привело к фатальным последствиям.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя технически исправным автомобилем Lada Priora, не имея страхового полиса ОСАГО, в условиях темного времени суток, игнорируя требования сотрудников ДПС об остановке, подаваемых с помощью громкоговорителя, следовал по проезжей части улицы Связистов и перевозил двух пассажиров, не пристёгнутых ремнями безопасности, - рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Александра Фёдорова.

Вместо того, чтобы притормозить у обочины по требованию инспекторов, водитель Лады надавил на газ и попытался скрыться. Превысил скорость до 90 км/ч, проигнорировал дорожные знаки, в результате чего угодил в яму, которую рабочие выкопали на перекрестке улиц Связистов и Забалуева для ремонта теплотрассы. Сам автомобилист тяжелых травм не получил, а вот двум его пассажирам не повезло. Один скончался в момент аварии, второй умер в машине скорой помощи. Жертв инцидента могло быть больше. Буквально за пару минут до того, как легковушка рухнула в яму, из нее выбрались коммунальщики.

- В отношении водителя составлен административный протокол за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - рассказали сразу после инцидента в пресс-службе областного главка МВД.

Полицейские установили, что за год до роковой аварии, Князева уже лишили прав за езду под градусом. Вот только удостоверение он не сдал. В отношении водителя возбудили уголовное дело сразу по двум статьям - ст.264.1 ч.1; ст.264 ч.6 п.а УК РФ. Вину он признал в полном объеме. Суд приговорил лихача к 8 годам 7 месяцам колонии общего режима с запретом управлять авто в течение 3 лет. Смягчающим обстоятельством признали, что парень участвовал в боевых действиях в Сирии. Говорят, из вооруженных сил его тоже уволили за нездоровое пристрастие к алкоголю.

- Сожалеете о содеянном? – поинтересовалась журналист КП-Новосибирск у осужденного, пока конвой надевал на него наручники.

- Очень сожалею.

- А почему сели пьяным за руль?

- Раскаиваюсь в этом, не могу объяснить. Виноват, - резюмировал Алексей Князев. Погибшие парни были круглыми сиротами, так что потерпевшими по делу следователи никого не смогли признать. В машине Князева оба пассажира оказались случайно - помогли ему завести Ладу с толкача. В благодарность водитель согласился подвезти их до дома.

Под стражу осужденного взяли сразу после оглашения приговора. Под конвоем его увезли в СИЗО, где фигурант пробудет до вступления приговора в законную силу. После его этапируют к месту отбытия наказания.

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