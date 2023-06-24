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Общество24 июня 2023 15:40

«Чем страшнее я в кадре, тем мне веселее от этого»: актриса Мария Шумакова призналась, что устала от ролей роковых красоток

Актриса Мария Шумакова призналась, что устала от ролей роковых красоток
Анастасия ХРОМЫХ
Многие знают Марию по сериалу «Сладкая жизнь», где она сыграла пышногрудую домохозяйку Наталью. Фото: Кинопоиск

Многие знают Марию по сериалу «Сладкая жизнь», где она сыграла пышногрудую домохозяйку Наталью. Фото: Кинопоиск

В субботу, 24 июня, знаменитая актриса Мария Шумакова посетила VK Fest в Новосибирске. Звезда пообщалась с журналистами и ответила на пару вопросов о себе и о своей карьере. Например, уроженка Новосибирска призналась, что устала от ролей «роковух». Почему – читайте в нашем материале.

Беседу Мария начала с рассказа про то, как она стала актрисой. Оказалось, что путь к успеху у нее был тернистым. Но с самого детства Маша знала, что ее призвание – выступать перед людьми.

− В 8 лет я вышла на сцену в первый раз – я поняла, что это мое призвание. Я испытала очень мощное чувство. Это было будто изменение сознания, даже цвета стали немного другими. Я поняла, что должна стать актрисой. Никому не говорила об этом. Рассказала родителям только в 15 лет. Не поступила в Новосибирске, потом готовилась год. Каждый день занималась, − вспоминает актриса. − У нас был тяжелый период в семье, мама отдавала последние деньги на то, чтобы я занималась с педагогами. Я поехала в Москву и поступила сразу в три ВУЗа – МХАТ, Щепку (Высшее театральное училище имени Щепкина – прим. ред.) и ГИТИС. Потом целенаправленно занималась, занималась, занималась…

Актриса приехала в родной Новосибирск на VK Fest. Фото: стоп-кадр из видео Никиты Манько

Актриса приехала в родной Новосибирск на VK Fest. Фото: стоп-кадр из видео Никиты Манько

Спустя годы в актерской сфере Мария начала понимать, что хочет попробовать себя в роли режиссера. К слову, она уже добилась некоторых успехов в этом деле.

− Сейчас прихожу к тому, что хочется помимо кадра расширяться и занимать позицию за кадром. Как раз вчера получила хорошую новость – моя первая короткометражка «Когда я стану женщиной» получила приз как лучший иностранный фильм в Хьюстоне, США. Я очень обрадовалась, что могу еще и так, − улыбается знаменитость.

Многие знают Марию по сериалу «Сладкая жизнь», где она сыграла пышногрудую домохозяйку Наталью. Далеко не все знают, что эта роль поначалу не понравилась актрисе.

− Когда я была совсем юной, мне было 20 лет, я хотела быть такой роковой женщиной или чтобы моя героиня страдала. Когда мне предложили роль в сериале «Сладкая жизнь», мне было 23 года. А моей героине 35. Я думала, что буду секс-бомбой, а там нужно было быть пухленькой женщиной, которой изменяют. Я ужасно оскорбилась. Но сейчас, в 34 года, мне нравится играть комедийные роли, какие-то нелепые. Чем страшнее я в кадре, тем мне веселее от этого. Не нужно париться, хорошо ли я смотрюсь на экране. Однако в последнее время мне как назло стали давать роли одних роковух, − рассказала Мария Шумакова.

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