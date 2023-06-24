«Чем страшнее я в кадре, тем мне веселее от этого»: актриса Мария Шумакова призналась, что устала от ролей роковых красоток

Многие знают Марию по сериалу «Сладкая жизнь», где она сыграла пышногрудую домохозяйку Наталью. Фото: Кинопоиск

В субботу, 24 июня, знаменитая актриса Мария Шумакова посетила VK Fest в Новосибирске. Звезда пообщалась с журналистами и ответила на пару вопросов о себе и о своей карьере. Например, уроженка Новосибирска призналась, что устала от ролей «роковух». Почему – читайте в нашем материале.

Беседу Мария начала с рассказа про то, как она стала актрисой. Оказалось, что путь к успеху у нее был тернистым. Но с самого детства Маша знала, что ее призвание – выступать перед людьми.

− В 8 лет я вышла на сцену в первый раз – я поняла, что это мое призвание. Я испытала очень мощное чувство. Это было будто изменение сознания, даже цвета стали немного другими. Я поняла, что должна стать актрисой. Никому не говорила об этом. Рассказала родителям только в 15 лет. Не поступила в Новосибирске, потом готовилась год. Каждый день занималась, − вспоминает актриса. − У нас был тяжелый период в семье, мама отдавала последние деньги на то, чтобы я занималась с педагогами. Я поехала в Москву и поступила сразу в три ВУЗа – МХАТ, Щепку (Высшее театральное училище имени Щепкина – прим. ред.) и ГИТИС. Потом целенаправленно занималась, занималась, занималась…

Актриса приехала в родной Новосибирск на VK Fest. Фото: стоп-кадр из видео Никиты Манько

Спустя годы в актерской сфере Мария начала понимать, что хочет попробовать себя в роли режиссера. К слову, она уже добилась некоторых успехов в этом деле.

− Сейчас прихожу к тому, что хочется помимо кадра расширяться и занимать позицию за кадром. Как раз вчера получила хорошую новость – моя первая короткометражка «Когда я стану женщиной» получила приз как лучший иностранный фильм в Хьюстоне, США. Я очень обрадовалась, что могу еще и так, − улыбается знаменитость.

Многие знают Марию по сериалу «Сладкая жизнь», где она сыграла пышногрудую домохозяйку Наталью. Далеко не все знают, что эта роль поначалу не понравилась актрисе.

− Когда я была совсем юной, мне было 20 лет, я хотела быть такой роковой женщиной или чтобы моя героиня страдала. Когда мне предложили роль в сериале «Сладкая жизнь», мне было 23 года. А моей героине 35. Я думала, что буду секс-бомбой, а там нужно было быть пухленькой женщиной, которой изменяют. Я ужасно оскорбилась. Но сейчас, в 34 года, мне нравится играть комедийные роли, какие-то нелепые. Чем страшнее я в кадре, тем мне веселее от этого. Не нужно париться, хорошо ли я смотрюсь на экране. Однако в последнее время мне как назло стали давать роли одних роковух, − рассказала Мария Шумакова.

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