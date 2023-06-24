Парк стал «зеленым островком», расположенным рядом с городскими высотками. Фото: Виктория МИНАЕВА

В субботу, 24 июня, состоялось открытие Ельцовского парка в Новосибирске. КП-Новосибирск публикует фото и видео с новой зеленой зоны и рассказывает, что там есть.

Вход в Ельцовский парк красиво украсили. Фото: Виктория МИНАЕВА

Парк находится в 15 минутах ходьбы от площади Калинина.

Посмотреть на новую зеленую зону пришло большое количество новосибирцев. Фото: Виктория МИНАЕВА

Чтобы подарить новосибирцам новое место для отдыха и прогулок, берег реки Ельцовка-1 очистили от мусора, а заболоченную местность осушили. Вдоль русла реки проложили тропы.

Территория парка утопает в зелени. Фото: Виктория МИНАЕВА

Осенью 2022 года на территории высадили ели, установили скамейки и урны, а также смонтировали освещение. В парке появилась детская площадка, сделанная из дерева. В распоряжении детишек оказались всевозможные лазелки и качели.

На территории установили деревянную детскую площадку. Фото: Виктория МИНАЕВА

Также в парке смонтировали собственную сцену.

Новосибирцы с интересом изучают новую локацию. Фото: Виктория МИНАЕВА

В специально отведенных зонах высадили полевые цветы, там встречаются несколько видов ягод. Прогуливаясь по дорожкам парка, новосибирцы могут увидеть уток, бурундуков, сорок и поползней.

Что может быть прекраснее прогулок по тенистым дорожкам всей семьей? Фото: Виктория МИНАЕВА

Все это сделали в рамках первого этапа благоустройства. После завершения работ зеленая зона раскинется от улицы Танковой до Красного проспекта. Ее площадь составит 14 гектаров.

В парке установили рамку для фото. Фото: Виктория МИНАЕВА

Особенность парка в том, что он стал так называемым «зеленым островком», расположенным рядом с городскими высотками. Его благоустраивали с минимальным вмешательством в природу и использовали экологичные материалы.

Местные жители с удовольствием гуляют по парку. Фото: Виктория МИНАЕВА

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