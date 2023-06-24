Парк стал «зеленым островком», расположенным рядом с городскими высотками.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В субботу, 24 июня, состоялось открытие Ельцовского парка в Новосибирске. КП-Новосибирск публикует фото и видео с новой зеленой зоны и рассказывает, что там есть.
Вход в Ельцовский парк красиво украсили.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Парк находится в 15 минутах ходьбы от площади Калинина.
Посмотреть на новую зеленую зону пришло большое количество новосибирцев.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Чтобы подарить новосибирцам новое место для отдыха и прогулок, берег реки Ельцовка-1 очистили от мусора, а заболоченную местность осушили. Вдоль русла реки проложили тропы.
Территория парка утопает в зелени.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Осенью 2022 года на территории высадили ели, установили скамейки и урны, а также смонтировали освещение. В парке появилась детская площадка, сделанная из дерева. В распоряжении детишек оказались всевозможные лазелки и качели.
На территории установили деревянную детскую площадку.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Также в парке смонтировали собственную сцену.
Новосибирцы с интересом изучают новую локацию.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В специально отведенных зонах высадили полевые цветы, там встречаются несколько видов ягод. Прогуливаясь по дорожкам парка, новосибирцы могут увидеть уток, бурундуков, сорок и поползней.
Что может быть прекраснее прогулок по тенистым дорожкам всей семьей?
Фото: Виктория МИНАЕВА
Все это сделали в рамках первого этапа благоустройства. После завершения работ зеленая зона раскинется от улицы Танковой до Красного проспекта. Ее площадь составит 14 гектаров.
В парке установили рамку для фото.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Особенность парка в том, что он стал так называемым «зеленым островком», расположенным рядом с городскими высотками. Его благоустраивали с минимальным вмешательством в природу и использовали экологичные материалы.
Местные жители с удовольствием гуляют по парку.
Фото: Виктория МИНАЕВА
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