Было прохладно, но это не помешало празднику. Фото: Никита МАНЬКО

23 июня на Михайловской набережной собрались сотни вчерашних одиннадцатиклассников, которые уже сдали экзамены. Публикуем самые яркие фото и видео единого городского выпускного «Время первых» в Новосибирске.

В 19:00 набережную уже заполонили школьники. Фото: Никита МАНЬКО

В этом году для ребят подготовили не только фотозоны, но и красную ковровую дорожку. Однако, чтобы почувствовать себя звездой Голливуда, нужно пройти еще и через рамку металлодетектора.

Попасть на красную дорожку не так просто. Фото: Никита МАНЬКО

С погодой не повезло: синоптики заранее предупредили о похолодание, и многие выпускники оделись потеплее – в джинсы и куртку.

Никто не замерз. Фото: Никита МАНЬКО

Подростков с праздником поздравил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Мы отдаем вам набережную: надеюсь, что-то останется до утра все-таки для завтрашних мероприятий, – пошутил градоначальник.

Мэр также поздравил ребят. Фото: Никита МАНЬКО

На Михайловской набережной установили стенд, на котором выпускники писали о своих мечтах, признавались в любви.

Можно писать, что угодно. Фото: Никита МАНЬКО

А еще подростки поделились, во сколько им обошлось выпускные. Оказалось, что в среднем это 59-60 тысяч, но иногда цифра переваливала за 100 тысяч.

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