Было прохладно, но это не помешало празднику.
Фото: Никита МАНЬКО
23 июня на Михайловской набережной собрались сотни вчерашних одиннадцатиклассников, которые уже сдали экзамены. Публикуем самые яркие фото и видео единого городского выпускного «Время первых» в Новосибирске.
В 19:00 набережную уже заполонили школьники.
Фото: Никита МАНЬКО
В этом году для ребят подготовили не только фотозоны, но и красную ковровую дорожку. Однако, чтобы почувствовать себя звездой Голливуда, нужно пройти еще и через рамку металлодетектора.
Попасть на красную дорожку не так просто.
Фото: Никита МАНЬКО
С погодой не повезло: синоптики заранее предупредили о похолодание, и многие выпускники оделись потеплее – в джинсы и куртку.
Никто не замерз.
Фото: Никита МАНЬКО
Подростков с праздником поздравил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Мы отдаем вам набережную: надеюсь, что-то останется до утра все-таки для завтрашних мероприятий, – пошутил градоначальник.
Мэр также поздравил ребят.
Фото: Никита МАНЬКО
На Михайловской набережной установили стенд, на котором выпускники писали о своих мечтах, признавались в любви.
Можно писать, что угодно.
Фото: Никита МАНЬКО
А еще подростки поделились, во сколько им обошлось выпускные. Оказалось, что в среднем это 59-60 тысяч, но иногда цифра переваливала за 100 тысяч.
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