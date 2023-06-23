В этот день выпускники согревались улыбками и теплой одеждой.
Фото: Никита МАНЬКО
23 июня на Михайловской набережной собрались сотни вчерашних одиннадцатиклассников, которые уже сдали экзамены. Публикуем самые яркие фото и видео единого городского выпускного «Время первых» в Новосибирске.
В этом году для ребят подготовили не только фотозоны, но и красную ковровую дорожку. Однако, чтобы почувствовать себя звездой Голливуда, нужно пройти еще и через рамку металлодетектора.
Перед красной дорожкой нужно пройти проверку.
Фото: Никита МАНЬКО
С погодой не повезло: синоптики заранее предупредили о похолодании, и многие выпускники оделись потеплее – в джинсы и куртку.
Погода была не на стороне выпускников. Впрочем, это не помешало.
Фото: Никита МАНЬКО
Подростков с праздником поздравил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Мы отдаем вам набережную: надеюсь, что-то останется до утра все-таки для завтрашних мероприятий, — пошутил градоначальник.
Мэр также поздравил ребят.
Фото: Никита МАНЬКО
Еще на Михайловской набережной установили стенд, на котором выпускники писали о своих мечтах, признавались в любви.
Можно написать, что пожелаешь.
Фото: Никита МАНЬКО
Также подростки поделились, во сколько им обошлось выпускные. Оказалось, что в среднем это 59-60 тысяч, но иногда цифра переваливала за 100 тысяч.
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