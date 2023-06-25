«Аннушка» и миллионы «Изумрудов»: в чем Новосибирск оказался первым и какие рекорды поставил

Новосибирск — самый быстрорастущий город на Земле. Фото: Евгений КОЧКИН

Новосибирску 130 лет, в этой подборке, подготовленной КП-Новосибирск совместно с Музеем города, вы найдете много необычных и даже неизвестных фактов о нашем городе. Ведь для того, чтобы понимать настоящее и строить будущее, надо знать прошлое. А прошлое у нас передовое: Новосибирск - первопроходец и лидер по многим показателям. Давайте же посмотрим, чем мы гордимся.

САМЫЙ БЫСТРОРАСТУЩИЙ ГОРОД НА ЗЕМЛЕ

2 сентября 1962 года в Новосибирске официально зарегистрировали миллионного жителя. Новосибирск достиг этого рубежа за 69 лет. Такой показатель стал результатом фантастических темпов прироста населения. Кстати, до сих пор идут споры, кто именно стал миллионным жителем - Михаил Щеголев или Николай Гребенкин, про которого был снят документальный фильм «Здравствуй, миллионер». Но это неважно. Новосибирск тогда попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрорастущий город мира. Сейчас численность населения составляет 1 635 000 человек. В масштабах страны это третий город после Москвы и Санкт-Петербурга.

СТАЛ СТОЛИЦЕЙ СИБИРИ ЗА 32 ГОДА

В 1925 году Новосибирск стал центром огромного Сибирского края. Этому способствовали как молодость города, так и удобное географическое расположение и фантастические темпы роста населения. К тому времени здесь проживали уже свыше 100 тысяч человек.

ПЕРВАЯ В СИБИРИ АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ТРУБА

Во время Великой Отечественной войны в Новосибирске построили первую за Уралом аэродинамическую трубу. Это такой гигантский вентилятор, который нагнетает воздух снизу, за счет чего объект поднимается вверх. Незаменимая вещь для авиационных экспериментов. Руководитель работ - выдающийся механик и математик академик Сергей Чаплыгин, наставник и коллега будущих академиков Михаила Алексеевича Лаврентьева и Сергея Алексеевича Христиановича. А сразу после войны был основан научно-исследовательский институт авиации современный СибНИА, второй после московского подобный институт в России.

АКАДЕМГОРОДОК - ПЕРВЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

Ядерные и химические поселки и города в СССР уже были. Но у каждого – своя сфера. А вот Новосибирский научный центр стал первым городком ученых разных отраслей. Причем не только физико-математических и естественно-научных, но также гуманитарных и экономических. Ученые из разных лабораторий объединяли свои знания и толкали науку вперед

САМОЛЕТ АН-2

Его в Новосибирске разработал советский конструктор Олег Антонов. Под его руководством на авиазаводе имени В. П. Чкалова в 1946 году создали опытно-конструкторское бюро № 153. Первый Ан-2 поднялся в воздух 31 августа 1947 года. «Аннушка» - один из самых массовых самолетов в мире, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный самолет, который выпускается уже более 70 лет. В Новосибирске памятник самолету находится в сквере Авиаконструктора Антонова.

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ ЦВЕТНОЙ ВИДЕОМАГНИТОФОН

С 1978 по 1994 год Новосибирский завод точного машиностроения выпускал профессиональные студийные видеомагнитофоны «Кадр-ЗПМ». Более 10 лет советское телевидение работало на видеомагнитофонах из Новосибирска. Они не только показывали, но и записывали видео. И, например, все записи Олимпиады 1980 года в Москве сделаны именно на них. А еще «Кадр-ЗПМ» использовали с 1984 по 2002 год в Центре управления полетами для регистрации запусков космических кораблей.

ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ ЭЛЕКТРОГИТАРА

На заводе радиодеталей «ОКСИД» в Новосибирске в 1971 году в специально организованной лаборатории товаров народного потребления изготовили первую в СССР электрогитару с активной электронной системой и устройством для обработки звука - «Электроника». Руководил проектом Рэм Фарынский. Корпус и гриф гитары изготовили и окрасили на новосибирской фабрике пианино. Чехол и ремень - на шорной фабрике. Колки и струны закупались готовые.

ДЕДУШКА ИНТЕРНЕТА

В сентябре 1990 года был создан первый в нашей стране узел ФИДО - компьютерной сети, альтернативной победившему в итоге интернету. Первым региональным координатором региона Советский Союз (2:50) был Владимир Лебедев, на тот момент студент мехмата НГУ. Благодаря сети молодежь могла неформально общаться. В те времена интернет для большинства был абсолютно недоступной технологией. А телефонная связь, наоборот, оставалась дешевой, что и послужило популярности сети ФИДО. Ну а потом уже в Россию пришел интернет.

ПЕРВЫЙ КОНКУРС КРАСОТЫ В СССР И ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ

В клубе «Под интегралом» 8 марта 1964 года впервые в стране прошел конкурс красоты. Правда, девушки соревновались не столько в красоте, сколько в находчивости и чувстве юмора. А в конкурсе 1968 года участвовала будущая актриса Ирина Алферова, на тот момент десятиклассница. Она тогда завоевала титул «Мисс Пресса». Председателем жюри был Александр Галич, в тот же день уже успевший выступить на гала-концерте первого в СССР официального фестиваля авторской песни.

ТЕЛЕВИЗОРЫ «ИЗУМРУД»

Завод «Электросигнал» был эвакуирован из Воронежа в Новосибирск в 1941 году и был известен прежде всего военными радиостанциями. При этом завод делал довольно популярные телевизоры «Изумруд». С 1975 года здесь выпускали две модели черно-белых телевизоров этой марки - «Изумруд-207» и «Изумруд-208». В 1981 году был изготовлен трехмиллионный телевизор. В 1987 году завод начал производить телевизоры цветного изображения «Изумруд Ц-276».

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