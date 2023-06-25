Новосибирск мог стать Курултаем или Будивостоком

За 130 лет Новосибирск превратился в мегаполис, третий город страны. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Дорогие новосибирцы, а знали ли вы, что могли быть калининградцами? Или курултайцами? О том, как непросто было выбрать название будущей столицы Сибири, рассказали в Музее Новосибирска.

ОБЬГОРОД, ПЕРВЕНЕЦ ИЛИ НОВОКУЗНЕЦК?

Разговоры о переименовании Новониколаевска начались после Февральской революции. Впервые официально вопрос о новом названии был поставлен в 1922 году. Новониколаевск хотели сделать Смирновском - в честь красного командира и первого председателя Совнаркома Ивана Смирнова. Но Кремль вариант отклонил. Следом новое предложение - Краснообск. И вновь отказ. На пару лет идею о новом названии забыли. Но вернулись к ней в 1925 году. Тогда в стране появилась новая административная единица - Сибирский край. Новониколаевск по темпам развития и местоположению претендовал на статус его столицы. Но советский административный центр не мог носить имя царя или христианского святого. Надо было срочно придумать новое название. Дали слово народу. В газете «Советская Сибирь» публиковали множество разных вариантов, которые предлагали горожане. Названия были в духе времени: Ленинознаменск-на-Оби, Старосибирск, Сибград, Коммунград, Ревкрайсиб, Обьгород, Кооператорск, Центросибирск, Советград, Курултай (по-казахски «народный съезд»), Партизанопль, Будивосток, Первенец, Большевик, Пионерград, Пионер, Новый Луч Сибири.

Новосибирск был образован в 1893 году как поселок строителей железнодорожного моста через Обь. Фото Музей города Новосибирска.

Любопытно, что среди названий был и Калининград - тогда это имя было не занято (Калининград на Балтике появился уже после Великой Отечественной войны, до 4 июля 1946 года город носил название Кенигсберг). Похожая история была и с нашим соседом - Новокузнецком. В числе прочего наш город хотели назвать или Краснокузнецком, или Новокузнецком. Тогда как теперешний Новокузнецк в те годы был просто Кузнецком. Но, к счастью, лучшим было признано – Новосибирск.

В официальных документах ВЦИК назвал город «Ново-Сибирск», но газета «Советская Сибирь» по привычке написала «Новосибирск» слитно - так же, как она писала «Новониколаевск». Так дефис навсегда исчез из названия города.

ДЕНЬ ГОРОДА ГУЛЯЛ ПО КАЛЕНДАРЮ

Кажется, мы поздравляем город с днем рождения каждый год. Но такой праздник был не всегда - появился он только в 1987 году. Причем первый День города прошел не летом, как мы привыкли, а осенью - 4 октября - и был приурочен к 70-летию Великого Октября.

Первый день города был приурочен к 70-летию Великого Октября. Фото: стоп-кадр Западно-Сибирской киностудии, «Сибирь на экране».

Большие опасения тогда вызывала погода, но день выдался хорошим. Это можно видеть по кадрам Западно-Сибирской киностудии, которая снимала о празднике репортаж. Как же праздновали день рождения Новосибирска? На площади Ленина играл военный оркестр, была выставка ретротехники, полевая кухня, показ военной техники, как на 9 Мая, и свадебный бал. Оказалось, что у 20 пар в этот день прошло бракосочетание, и их поздравлял весь город. К вечеру шли мероприятия для молодежи - выступления мотоциклистов, демонстрация экстравагантных причесок и танцы в стиле брейк.

Таким было первое праздничное оформление. Фото: стоп-кадр Западно-Сибирской киностудии, «Сибирь на экране».

На следующий год с погодой решили не рисковать и провели праздник 5 июня.

В 1989 году на свет появился символ города - Городовичок. Но тот День города омрачила трагедия под Уфой, где при взрыве газопровода сгорели поезда Новосибирск - Адлер и Адлер - Новосибирск. Видимо, из-за этой трагедии в следующем, 1990 году День города перенесли на второе воскресенье месяца - 10 июня. И затем еще пару лет, вплоть до 1993 года, праздник отмечался в начале месяца.

На свое столетие столица Сибири гуляла два дня, но уже 3 и 4 июля. А в 1994 году День города впервые отмечался в конце июня, и в 1995 году это было официально закреплено Советом депутатов города Новосибирска. С тех пор блуждания праздника по календарю прекратились и мы отмечаем его в уже ставшее привычным последнее воскресенье июня.

Первый День города прошел в 1987 году осенью. Фото: стоп-кадр Западно-Сибирской киностудии, «Сибирь на экране».

СПРАВКА «КП»

Новосибирск был образован в 1893 году как поселок строителей железнодорожного моста через Обь Транссибирской магистрали. Столетие назад он выглядел так. Но первые люди на территории будущего Новосибирска жили уже более 5 тысячелетий назад. Археологи находили в районе микрорайонов Весенний и Европейский Берег артефакты эпохи неолита и ранней бронзы.

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