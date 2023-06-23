«Засунул руки мне в джинсы, лапал грудь!»: пациентка обвинила в домогательствах врача-травматолога

Девушка после травмы шеи носит воротник. Фото: предоставлено героиней публикации.

20-летняя Кристина* обратилась в новосибирскую больницу с травмой шеи, но после осмотра травматолога обвинила его в домогательствах. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск.

«Я БОЯЛАСЬ, ОН МОЖЕТ МНЕ ЧТО-ТО СЛОМАТЬ»

- В травматологию мне пришлось обратиться, когда я упала около домашнего бассейна и повредила шею. Она сильно болела, начала неметь рука - вариантов у меня не было, поехала к врачу, - рассказала КП-Новосибирск Кристина. - Травматолог меня осмотрел, отправил на рентген шеи. Перелома не увидел и сказал пойти за ним в их комнату отдыха. Там он начал смотреть позвоночник и копчик, засунул руки мне в джинсы - тогда я подумала, просто проверяет, не повредила ли я еще что-то.

С травмой шем девшка обратилась в ближайшую больницу. Фото: предоставлено героиней публикации.

Со слов Кристины, после осмотра врач отправил ее домой. На новый прием она пришла через два дня.

- К этому времени, кроме правой стороны шеи, начала болеть и левая. Он попросил лечь на кушетку и закрыл дверь. Он начал делать массаж, говоря, что надо расслабиться и он ищет у меня еще какие-то триггерные зоны, что хочет помочь мне. Я ему говорила, что у меня болит только возле шеи, плечи и немеет правая рука. Он начал с шеи, потом перешел на позвоночник и ноги. А потом начал расстегивать мне лифчик, лапать за грудь и одновременно давить на триггерную зону на шее. Я ему говорила, что там у меня ничего не болит и мне неприятно, - описывает ситуацию Кристина.

Дальше, как говорит Кристина, врач начал домогаться.

- Начал разминать спину, ноги и ягодицы, просунул свои пальцы мне под шорты и начал раздвигать мне ноги, трогал в паховой зоне. Я съежилась, говорила, что мне неприятно, но он отвечал, что так надо, он ищет триггерные места и вообще нужно расслабиться. А я дернуться не могла - боялась, что он может сделать мне хуже, что-то сломать, - признается девушка. - Все это время он спрашивал, сплю ли я, может, засыпаю, говорил, что я могу заснуть тут. Одной рукой он давил на больное место на шее, а другой - лапал.

В этот момент в кабинет постучалась мама Кристины, с ней девушка и ушла.

«НЕ МОГУ ВСТАТЬ НА НОГИ»

В течение нескольких дней Кристине становилось только хуже: стали неметь руки и ноги. Она обратилась в другую клинику.

- Когда я им рассказала, как меня осматривал доктор, как разминал шею, они были в шоке: даже его манипуляция с разминанием была мне категорически противопоказана - он мог очень серьезно навредить мне, - говорит Кристина.

В итоге у девушки диагностировали миозит (воспаление костной ткани), на шею надели «воротник».

- Иногда я из-за своих болей не могу даже на ногах стоять, - добавляет Кристина.

В больнице ситуацию не комментируют. А девушка написала на врача заявление в Следственный комитет. Впрочем, разобраться, был ли это просто лечебный массаж или домогательства врача, будет, похоже, трудно.

* Имя героини изменено.