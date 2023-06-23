Фото и видео урагана в Новосибирске 22 и 23 июня 2023 года: как город пережил стихию

Из-за урагана упало несколько деревьев. Фото: Спасатели МАСС, АСТ-54.

В Новосибирскую область пришла непогода. Вместо жары — температура +15 градусов, дождь и шквалистый ветер. Стихия разгулялась настолько, что не обошлось без последствий. Днем 22 июня и в ночь на 23 бушевал страшный ветер. Как новосибирцы пережили ураган — в нашей подборке.

В Калининском районе на улице Александра Невского упала береза прямо на проезжую часть. Дерево задело провода и заблокировало дорогу возле городской клинической больницы №25. На место выезжали спасатели, которые за час распилили березу и убрали ее с пути.

Еще одно дерево упало на улице Кирзаводской, но там помощь спасателей не потребовалась.

Не повезло и жителям Новосибирской области. В Тогучинском районе порывы ветра тоже повалили дерево, которое оборвало линии электропередач. Энергетикам пришлось осмотреть десятки километров ЛЭП по лесам и болотам, чтобы найти повреждение.

— В результате произошло аварийное отключение 266 трансформаторных подстанций в 51 населённом пункте района. Без электричества остались более 12 тысяч человек, — сообщили в АО «Региональные электрические сети».

А сегодня утром, 23 июня, на улице Народной из-за упавшего дерева пострадала машина. Шквал ветра сломал крупную ветку, которая рухнула на лобовое стекло. Хозяину авто в соцсетях посочувствовали, но и предупредили — надо было думать, где оставлять машину в непогоду.

Синоптики в ближайшие дни обещают прохладу и довольно низкую температуру, около +16…+18 градусов. Но без дождей и резких порывов ветра.

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