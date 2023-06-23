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Общество23 июня 2023 2:04

Единый городской выпускной «Время первых» в Новосибирске 23 июня 2023: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция единого городского выпускного «Время первых» в Новосибирске 23 июня 2023 начнется в 18.00
Авторы (3):
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Артем МАХУТОВ
Общегородской выпускной начнется в 18.00.

Общегородской выпускной начнется в 18.00.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Единый городской выпускной «Время первых» в Новосибирске 23 июня 2023 – главное событие лета для новосибирских одиннадцатиклассников, которые сдали ЕГЭ и готовятся к поступлению. Праздник пройдет на Михайловской набережной: прямая онлайн-трансляция с торжества начнется в 18.00.

Для выпускников на набережной подготовят фотозоны и даже красную ковровую дорожку, а с окончанием школы их поздравит космонавт Анны Кикина.

Уважаемые читатели, вы тоже можете поучаствовать в нашей трансляции: присылайте свои фото и видео на Whats App 8-913-068-56-72.

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