Единый городской выпускной «Время первых» в Новосибирске 23 июня 2023: прямая онлайн-трансляция

Общегородской выпускной начнется в 18.00.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Единый городской выпускной «Время первых» в Новосибирске 23 июня 2023 – главное событие лета для новосибирских одиннадцатиклассников, которые сдали ЕГЭ и готовятся к поступлению. Праздник пройдет на Михайловской набережной: прямая онлайн-трансляция с торжества начнется в 18.00.
Для выпускников на набережной подготовят фотозоны и даже красную ковровую дорожку, а с окончанием школы их поздравит космонавт Анны Кикина.
Уважаемые читатели, вы тоже можете поучаствовать в нашей трансляции: присылайте свои фото и видео на Whats App 8-913-068-56-72.
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