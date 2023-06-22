«Я так и знала, что тут дурдом»: пациентка устроила скандал у гинеколога из-за вопроса о связи вне брака

У пациентки был конфликт с врачами. Фото: скриншот из видео

В Новосибирске пациентка центра, где женщин ставят на ЭКО, поругалась с гинекологом из-за вопроса о браке. Врач спросила, был ли кто-то у женщины до мужа. Та оскорбилась и сделала медику замечание, в итоге конфликт закончился тем, что в больнице нажали тревожную кнопку. И врач, и пациентка написали друг на друга заявления в правоохранительные органы. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

«У МЕНЯ ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА»

Елену в Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции (это бюджетное учреждение) отправили из женской консультации. 40-летняя сибирячка имеет проблемы со здоровьем по женской части, из-за чего не получается завести детей.

- Те манипуляции, что мне назначили, делают только в этом центре и в стационарных условиях. Я уже проходила лечение в частной клинике, но там все печально закончилось - пришлось перелечивать. А тут появилась надежда, что все будет хорошо, - рассказала КП-Новосибирск Елена.

Но первый же прием обернулся громким скандалом.

- Врач была груба, а ее вопрос меня просто обескуражил. Я сама работаю в медицине и ни разу не слышала такой вопрос от гинеколога. Меня спросили: «Вели ли вы половую жизнь вне брака?» Я сказала, что вопрос про брак мне не понравился, и попросила доктора вести себя корректно, на что врач начала возмущаться и выгонять меня из кабинета. Я все записала на аудио, - описывает пациентка.

ДИАЛОГ С ВРАЧОМ

Аудиозапись разговора есть в распоряжении редакции. Елена говорит, что предполагала, что ее права могут нарушить, и на всякий случай сразу записывала диалог. Конфликт действительно начинается после вопроса о сексе.

- Жили половой жизнью прежде? - спрашивает врач.

- С 18 лет.

- В браке или вне брака?

- Это неважно. Пишите: изнасилование. Что за вопросы-то? Я сама врач-стоматолог, я такие вопросы своим пациентам не задаю, - взрывается Елена.

- А я врач - акушер-гинеколог.

- Я так и знала, что тут дурдом, что меня тут пошлют.

- Зачем вы сюда пришли?

- Чтобы меня на учет на ЭКО поставили. Мне не нравятся такие вопросы.

- Позовите Ольгу Николаевну, пожалуйста, - обращается врач к медсестре.

- Да хоть психиатра зовите. Это вопрос не по протоколу клиническому, насколько я знаю. И только попробуйте мне приписать что-нибудь лишнее. Я 20 кругов ада прошла, я все вам могу сама рассказать про вашу гинекологию. Все, вопросы кончились?

- Нет, они еще будут.

Далее идет разговор о диагнозах Елены, но пациентка уже взвинчена, говорит на повышенных тонах. Врач просит не кричать.

- Мне не понравился ваш вопрос, который вы мне задали, - говорит Елена.

- Этот вопрос предполагает сбор анамнеза. И я его задала, - отвечает врач.

ВЫЗВАЛИ ПОЛИЦИЮ И ПОЗВОНИЛИ ПСИХБРИГАДЕ

Далее в кабинет зашла главный врач.

- Она склонилась надо мной в позе мамы и начала говорить, чтобы я ушла оттуда, иначе вызовет мне бригаду. Потом схватила мои вещи, пакеты с препаратами для физиолечения. Она их швырнула, и ампулы разбились. В итоге они действительно позвонили в психиатрическую больницу, - сообщила КП-Новосибирск Елена. - В этот момент зашел вызванный охранник, потому что была нажата тревожная кнопка.

Разговор с главным врачом тоже есть на аудиозаписи. Там четко слышно, как Елена эмоционально описывает ситуацию, перебивает ее, но не оскорбляет. Диалог в итоге не складывается.

Елена сняла спор и на видео. На кадрах видно, что главный врач достаточно спокойно вызывает бригаду, а пациентка в этот момент кричит на весь кабинет о своих правах, о том, что знает законы и будет обращаться в суд.

Понятно, что гинеколог не хотела оскорбить Елену или задеть ее чувства. Скорее всего, вопрос был задан для того, чтобы понять, стоит ли проверять партнера женщины, при условии, что пациентка пришла с проблемой бесплодия.

- Я все равно считаю вопрос некорректным, я написала заявление в прокуратуру и в полицию, - категорична пациентка.

Женщина сама предала свою историю публичности. Также она написала отзыв на «Флампе». В центре молчать не стали и официально ответили на претензии.

- Этика и деонтология, а также необходимость сохранения врачебной тайны не позволяют дать ответ на ваше сообщение в незащищенном интернет-канале. Могу пояснить только одно: впервые в нашей практике мы вынуждены были нажать тревожную кнопку в связи с неадекватным поведением пациента. Врачом, которая пыталась осуществить ваш прием, также написано заявление о причинении ей морального и физического вреда. Учитывая, что в сообщении содержится ложная информация и оскорбление чести и достоинства, будет написана претензия в связи с его публикацией, - ответили в Клиническом центре.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

КП-Новосибирск обратились за разъяснением к Рэму Волкову, главному акушеру-гинекологу Новосибирской области. Он объяснил, нарушила ли что-то врач, задав пациентке интимный вопрос.

- Это стандартный вопрос акушера-гинеколога. Он задается для того, чтобы узнать особенности репродуктивного здоровья женщины и при необходимости проверить не только ее, но и ее полового партнера (ведь может быть обратная ситуация, женщина всю жизнь живет с одним мужчиной, не может забеременеть, но дело не в ней, а в партнере - Ред.). Ничего страшного в вопросе нет, врач тут ничего не нарушила, - рассказал КП-Новосибирск Рэм Волков.

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