Никакого алкоголя и биотуалеты без очереди: как обеспечат безопасность зрителей на VK Fest в Новосибирске 24 июня 2023

Фестиваль пройдет 24 июня. Фото: предоставлено организаторами.

Как на VK Fest в Новосибирске 24 июня 2023 обеспечат безопасность зрителей? Кто выступит на площадке? На эти вопросы ответил директор музыкальных и событийных проектов VK, сооснователь VK Fest Константин Сидорков.

- Расскажите, кто выступит на фестивале в Новосибирске? Как отбирали артистов?

На первый VK Fest в Новосибирске мы собрали максимально качественный состав артистов — Баста, Seville (Artik & Asti), FEDUK, OG Buda, GSPD, KARA KROSS, Джарахов и Leonid Rudenko.

При выборе мы опирались на цифры, популярность артистов на платформах VK, на то, как они выступают вживую и у кого из них наибольшая аудитория ВКонтакте. На основе этих фактов всегда принимаем решение. Кого-то мы ищем и приглашаем сами, кто-то сам заявляет о себе и в итоге попадает в финальный лайнап.

- Какие меры безопасности и как будут обеспечиваться на фестивале?

Перед началом застройки и перед открытием фестиваля мы проводим проверку территории службами безопасности. Площадка охраняется круглосуточно, а попасть на территорию можно только через специально оборудованные пропускные пункты с металлоискателями для тщательного досмотра. Информация об этих пунктах, включая расположение на карте территории фестиваля, заранее размещается в нашем официальном сообществе vk.com/fest. Проход через пропускной пункт возможен только при предъявлении билета и паспорта. При входе на фестиваль посетители должны пройти личный досмотр. Кстати, у нас безалкогольный фестиваль, поэтому присутствие зрителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения строго контролируется охраной и организаторами. Также на фестивале всегда дежурят сотрудники скорой помощи.

- Как будет организована санзона, будут ли биотуалеты?

На больших фестивалях действительно часто возникают проблемы с санзонами, мы подошли к этому вопросу тщательно. Исходя из общего числа людей на площадке фестиваля, мы подсчитали необходимое количество биотуалетов и персонала, чтобы избежать больших очередей и антисанитарии.

- Какие необычные мастер-классы проведут на фестивале?

Мы стараемся не только привезти в каждый город популярных артистов, но и воссоздать ту самую атмосферу фестивалей столиц.

Например, в Новосибирске пройдут мастер-классы для детей и взрослых. Для маленьких гостей киношкола «Ералаш» проведёт актёрский батл и мастер-классы по сценическому бою, а команда образовательного парка «Ель School» подготовила опыты по биоинженерным технологиям. Ребята соберут картофельную батарейку, сделают 3D-модель с логотипом ВКонтакте и посмотрят, как печатает 3D-принтер.

Для взрослых гостей художник Милена Чайка проведёт мастер-класс по изобразительному искусству, где любой желающий сможет под руководством мастера написать картину и забрать её домой. А художник Кристина Семёнова поможет создать рисунок профессиональными красками на холсте в абстрактном стиле. Каждый может выбрать свою цветовую гамму, добавить серебро или золото. Также парфюмер Евгения Николаева прочитает лекцию о значении ароматов и проведёт аромадиагностику состояния человека для всех желающих. В завершение гости сами сделают персональный аромат и получат его в подарок.

Также будут представлены активности, связанные с наукой, спортом, творчеством, и различные развлечения.

- Расскажите подробнее про цифровую выставку — какие ноу-хау там будут представлены?

Новосибирск — столица науки и технологий. Не вам об этом рассказывать. Поэтому зону представят НГУ с лабораторией экспериментов и мастер-классами по физике, химии и геологии, а также СибГУТИ с виртуальным музеем 3D-фигур, VR-экскурсией и еще кучей всего интересного.

- Если сравнивать предстоящий фестиваль с предыдущим, то чем он принципиально будет отличаться?

VK Fest — особенный фестиваль. Начавшись в 2015 году как представление социальной сети в офлайне, он перерос в отражение всей экосистемы VK.

Только здесь можно встретить такое большое количество музыкантов разного жанра, именитых спикеров, блогеров, художников, косплееров — продолжать можно почти бесконечно. VK Fest сегодня — это множество фестивалей внутри одного. Каждую зону можно отделить и превратить в самостоятельное событие, которое будет пользоваться спросом у аудитории.

И, конечно, фестиваль растет и расширяется. Традиционно мы проводили его в Санкт-Петербурге, в прошлом году добавились Москва и Сочи. Сегодня VK Fest объединяет Новосибирск, Москву, Сочи, Петербург и Владивосток.

- Зачем нужно проводить такие фестивали и чего ещё неожиданного ждать в ближайшее время?

VK Fest — культовое место встреч для сотен тысяч человек: гостей, музыкантов, блогеров, спортсменов и актёров. Все они часть большой фестивальной тусовки, которая каждое лето наслаждается качественной музыкой, весёлыми активностями и уникальным настроением. В столицах нас хорошо знают, а мы каждый раз мы с нетерпением ждем наших встреч. Но в этот раз мы хотели своим примером показать, что не только в Москве и Петербурге можно ощутить это уникальное настроение. И на прошлой неделе во Владивостоке мы увидели, что люди действительно были нам рады — об этом говорят и раскупленные в день события билеты, и непередаваемая атмосфера на протяжении всего фестивального дня.

Не хотел бы сейчас раскрывать всех карт о будущем. Ведь самое в самое ближайшее время мы ждем VK Fest в вашем городе. Надеемся завоевать сердца Сибири: пусть ещё тысячи людей почувствуют неповторимый вайб нашего фестиваля. Таков наш план.

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