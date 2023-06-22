«Дерут кур, пугают детей»: поселок в Новосибирской области атакуют канадские волки

Волки несколько недель не дают покоя жителям Сузуна. Фото: Предоставлено героиней публикации

Поселок Сузун в Новосибирской области не может спать спокойно из-за стай черных канадских волков, которые бродят по улицам. Хищники не вышли из леса - их несколько лет держит местный житель, поселившийся на окраине у пилорамы. Волки нападают на домашнюю птицу и совсем не боятся людей.

«ПУСТЬ ОТСТРЕЛИВАЮТ, ОНИ НЕ МОИ»

Волков разводил пенсионер по имени Разжаб. По его словам, он давно мечтал создать в поселке бесплатный контактный зоопарк, пытался разводить разных животных, но лишь натыкался на непонимание соседей. Даже просил денег из бюджета Сузунского района, чтобы ему помогли осуществить мечту, стучался во все двери, слал письма наверх, но они остались без ответа.

- Я разводил свиней и обезьян, крокодилов, страусов, змей. Всех распродал по дешевке: не на что стало содержать. Да и кругом одни завистники и недоброжелатели. Приносили мне бездомных собак и кошек, зная, что у меня душа не позволит их бросить. 57 собак и 43 кошки было, но и их распродал тоже. Остались только волки, пять штук, - рассказал Разжаб КП-Новосибирск.

Мужчина признался, что документов на содержание животных у него нет - они, с его слов, давно сгорели при пожаре. Однако заверил, что волки принадлежат ему.

- Весь Сузун свидетель, что я приобрел их лет 10 тому назад, а тогда еще закон не действовал. (Имеется в виду закон «Об ответственном обращении с животными...», запрещающий держать диких животных, в том числе волков, в квартирах, сельской местности и незаконных контактных зоопарках. Разрешено только тем, кто приобрел животное раньше 2020 года. - Ред.) И живут они в хороших условиях. Положено 4 килограмма мяса на каждого - я 6 даю. Они у меня сытые и крепкие, ни одного худого. Мне частный предприниматель дает для них мясо, кости. Профилактику провожу через каждые две недели, мою, чищу их. Безопасность на участке тоже соответствует критериям, есть клетки, будки. Да, соседи жалуются, что, мол, по улицам бегают канадские волчата. Но это не мои! Их кто-то другой привез. Потому что мои волки дикие, а эти, что бегают, играют с собаками - две большие разницы. Своих волчат я, бывало, выпускал, только когда они были совсем маленькие, месячные, - говорит Разжаб.

«ТАСКАЮТ У НАС ГУСЕЙ И ПУГАЮТ ДЕТЕЙ»

У жителей Сузуна другая точка зрения. По их словам, хозяин волков лукавит и за собственными питомцами не следит. А те приносят народу большие беды.

- Мы несколько раз ездили к нему. Он все рассказывает историю, что бывшая глава администрации обещала помочь ему обустроить мини-зоопарк, но ничего не сделала. Никаких документов на живность у него нет, они ходят сами по себе, плодятся сами по себе. Если получается добыть мяса, теста, костей с предприятий, то этим и кормит. Возможно, выпускает их бродить по Сузуну, чтобы они сами добывали себе пищу. На нашу помощь не реагирует никак, а мы предлагали позвонить в зоопарк или отдать животных на передержку. Ведь человек нигде не работает, живет один, сам себе на уме. И никто не знает, сколько волков на самом деле. Вечером их в вольерах сидит пять, на следующий день - уже больше. Начали у нас драть кур, таскать гусей. Людей пугают, бабушкам и детям страшно, - поделилась с КП-Новосибирск местная жительница Анна.

Также соседка говорит, что хозяин постоянно, что называется, путается в показаниях. То он разделяет своих волков, которые сидят в вольерах, и тех, что бегают по улицам, то отрекается разом от всех животных и даже обещает их потравить.

ТАК ЧЬИ ЖЕ ВОЛКИ?

В областном министерстве природных ресурсов и экологии ответили: сейчас волки за Разжабом все-таки не числятся. Во-первых, из-за отсутствия документов. Во-вторых, их никак не назовешь домашними, коли они бродят по поселку без присмотра.

- Издан приказ о регулировании численности волков. Но наши полномочия как министерства действуют только в охотничьих угодьях, а волки не выходят за территорию населенного пункта. Поэтому сейчас решается вопрос о том, какие еще необходимо принять меры в отношении животных, - сообщили в пресс-службе.

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