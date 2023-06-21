В Новосибирской области школьники устроили фотосессию на могилах: их заставили извиняться на видео

Фото появились в соцсетях. Фото: vk.com/podslushanosokur

В поселке Сокур Мошковского района разгорелся скандал из-за «шутки» подростков. Двое старшеклассников устроились на летнюю подработку на кладбище. И во время уборки решили сфотографироваться лежа на старых, снятых с могил надгробных плитах. Потом снимки были выложены в соцсети, а затем разлетелись по местным пабликам.

- Этим пацанам лет по 15 - 17 лет. Они должны были убираться на территории, а не кощунством заниматься. Это были демонтированные надгробия. Снимки сделали, выложили в соцсети. А там уже во всех наших пабликах, группах распространили - народ возмущается. Эти мальчишки, наверное, не думали, что это выйдет на такой уровень, потому что у одного из парней вообще закрытая страница и всего 25 друзей. Видимо, кто-то из них слил, - рассказали КП-Новосибирск про сельский подростковый «перфоманс» местные жители.

Интернет помнит все. Возмутительные кадры облетели сокурские и даже новосибирские паблики. Комментаторы отреагировали жестко: «Интересно, что у них в голове? Пенопласт?», «У них в таком возрасте ни ума, ни фантазии», «И таких все больше и больше. Стремно за молодежь и не только».

Жители Сокура решили сами преподать мальчишкам урок нравственности. Поселок небольшой, поэтому вычислить героев фотосессии было несложно. Один из жителей, 23-летний парень, который пожелал остаться неизвестным, нашел ребят и заставил извиниться.

- Мы являемся авторами этих фотографий, и мы осознали свою ошибку и больше так делать не будем, - говорит школьник на камеру.

- Мы извиняемся за этот проступок и не призываем никого так делать. Больше такого не будет, - вторит ему друг.

Местные жители говорят, что родители мальчиков знают о фотографиях и согласны с тем, что их дети поступили нехорошо. Видеосъемку с извинениями они одобрили.

- Хорошо, что ребята сразу раскаялись. Хоть это и не могилы конкретные, это все равно не место для игр, - добавляют сельчане.

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