Будем засыпать на работе? Сомнолог рассказал, удобно ли сибирякам жить по летнему времени

В Госдуму снова внесут законопроект о возврате к летнему времени. Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что в символичный день летнего солнцестояния, 21 июня, внесет законопроект о возврате перехода на летнее время. Перевод стрелок в России отменили в 2011 году, оставив летнее время, а в октябре 2014 года перевели еще раз на час назад. С тех пор мы живем по стандартному зимнему времени.

Мы уже давно привыкли к постоянному ходу часов, однако инициативы о том, чтобы вернуть все как прежде, появляются каждый год. Защитников и критиков у летнего времени предостаточно. Автор инициативы высказался так: люди недовольны, что сейчас летом светает с ночи, а вечера, наоборот, короткие. Стало быть, с марта по октябрь надо переводить стрелки на час вперед, чтобы народу и спалось лучше. Да еще и электроэнергия будет экономиться - до 2,5 миллиарда киловатт-час в год.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДЖЕТЛАГ

Но сибиряки могут с уверенностью отстаивать нынешнее время, зимнее. Хотя бы потому, что нас проблема ранних восходов посреди ночи не волнует. Это больше касается европейских регионов, которые стремятся жить в одном темпе со столицей, хотя солнце там поднимается гораздо раньше, чем в Москве.

Но для наших внутренних часов переход на другое время тоже стресс. Хотя и не такой сильный, как мы привыкли думать.

- Это то же самое, как если мы перелетаем из одного региона в другой. Наши биологические часы подстраиваются под новый часовой пояс постепенно, примерно на один час в сутки. То есть для того, чтобы адаптироваться к московскому времени при перелете из Новосибирска, понадобится четыре дня. При переводе часов мы, таким образом, подстроимся очень быстро. Пожилым людям для этого нужно чуть больше времени, а молодые разницы практически не замечают, - рассказала КП-Новосибирск сомнолог Альбина Хребтова.

При этом, что интересно, все переходы на летнее время в прошлые годы не учитывали медицинский фактор. Поэтому у врачей нет точных данных о том, ведет ли это к ухудшению здоровья пациентов с хроническими заболеваниями.

- На здоровье больше влияет разница между сезонами, например, то, что зимой мы в принципе получаем меньше солнечных лучей и витамина D. Если есть хронические болезни, то требуется немного больше времени, чтобы привыкнуть к новому режиму, но не больше двух-трех дней, - говорит Альбина Хребтова.

ТАК ПО КАКОМУ ВРЕМЕНИ ЛУЧШЕ ЖИТЬ СИБИРЯКАМ?

У эксперта однозначное мнение: по зимнему. На севере слишком уж резкий контраст: зимой световой день короче летнего почти на 10 часов (а в южных регионах - всего на 6). Поэтому нам просто необходимо получать больше солнца хотя бы для того, чтобы в декабре не засыпать по пути на работу.

Но если на полгода переводить часы вперед, тогда нам, в отличие от европейской части России, станет труднее засыпать. Ведь в разгар июня закат будет начинаться чуть ли не в 12-м часу ночи, а рассвет будет наступать не в 5 часов утра, а в 6. Летом это еще не так критично, а вот в первой половине осени утром мы точно будем засыпать из-за позднего рассвета.

КОНКРЕТНО

В каком времени придется вставать раньше

- Зимнее время - утром можно спать на час дольше, но вот темнеет совсем рано.

- Летнее время - вставать приходится раньше, а на улице светло допоздна.

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