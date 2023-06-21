Бабушки с рассадой и огромные фуры на рельсах: с чем сталкивается в своей работе дежурный по переезду

Наталья Мельцас на работе всегда максимально собрана и готова к нестандартным ситуациям. Фото: Михаил ПЕРМИН

Наталья Мельцас работает дежурной по переезду уже 12 лет. Пошла по стопам старшей сестры-железнодорожницы: отучилась в техникуме, устроилась в РЖД, параллельно получила высшее образование. После декрета вернулась на прежнюю должность, потому что нравится удобный график да и сама работа по душе. Два последних года Наталья трудится на Бетонном железнодорожном переезде остановочной платформы Западная Площадка - одном из самых загруженных в Новосибирске.

В обязанности дежурного по переезду входят контроль безопасности движения на вверенном ему участке, а также обязательная регулировка движения, уборка территории и правильные действия в нештатной ситуации. К сожалению, они случаются нередко. Например, около месяца назад машина проехала на красный свет и остановилась прямо на рельсах. В это время к переезду с высокой скоростью приближался пассажирский поезд.

- Я поняла, что уже не успею убрать машину, включила специальный заградительный светофор - запрещающий сигнал для машиниста поезда. Вызвала машиниста по радиосвязи, остановила поезд, после чего приступила к уборке машины с путей. Был еще случай, когда зимой фура застряла на рельсах также перед приближающимся поездом… Так что работа у нас на самом деле тяжелая, но к ней со временем привыкаешь и начинаешь реагировать на нештатные ситуации еще быстрее, - говорит железнодорожница.

ВОЗМУЩЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ И БЕСПЕЧНЫЕ ПЕШЕХОДЫ

Дежурные по переезду управляют устройствами заграждения переезда (УЗП) и заградительной сигнализацией с щитового пульта. На расстоянии 50 метров от оси переезда по обеим его сторонам стоят светофоры. Когда дежурный включает заградительную сигнализацию, эти светофоры сразу загораются красным.

За время своей работы Наталья Мельцас пользовалась заградительным светофором около 10 раз. С годами движение на переезде становится только напряженнее: увеличивается объем грузоперевозок по железной дороге, как грибы растут вокруг жилмассивы с новоселами и обилием дополнительных авто. А после того, как из-за строительства нового моста ограничили движение на площади Труда, ситуация резко ухудшилась: водители не хотят собирать там пробки и пытаются проскочить через Бетонный переезд.

Железнодорожники инсценировали опасную ситуацию: автомобиль заблокирован на переезде, а на него мчит локомотив. Фото: Михаил ПЕРМИН

Каждый день Наталье приходится выслушивать взрывы возмущения от водителей и жалобы на то, что им приходится ждать, пока переезд откроют. Она же в ответ советует соблюдать правила, быть человечными, не перегораживать друг к другу дорогу, чтобы не обострять ситуацию.

Вторые в списке нарушителей правил безопасности на ее участке - беспечные пешеходы. С наступлением дачного сезона особенно бездумно, по словам Натальи, ведут себя бабушки с тачками и тележками с рассадой: перебегают рельсы прямо перед приближающимся поездом. А ведь ценой такой торопливости может стать их жизнь.

- Молодежь стоит, а бабулечки с тележками бегут, - сокрушается железнодорожница.

«ЭТО НЕВЕРОЯТНЫЙ СТРЕСС ДЛЯ МАШИНИСТА»

15 июня Западно-Сибирская железная дорога присоединилась к проведению Международного дня привлечения внимания к безопасности на железнодорожных переездах. В Новосибирской области железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД, министерством транспорта области и федеральной службой по надзору в сфере транспорта провели на 20 переездах региона профилактические беседы с водителями, а также раздали тематические информационные материалы.

Одна из центральных акций традиционно прошла на Бетонном переезде (рядом со станцией Западная Площадка). Его проходимость за сутки - 100 поездов и около 16 тысяч автомобилей. Здесь для курсантов автошкол и журналистов специально смоделировали аварийную ситуацию и показали, что происходит, если водитель нарушил правила, выскочил на красный свет и оказался заблокированным на переезде барьерными плитами УЗП. Когда подопытная машина «застряла», дежурная по переезду включила заградительную сигнализацию, а машинист на движущейся мотрисе тут же применил экстренное торможение. Находящиеся в этот момент в кабине журналисты вцепились в кресла и немного струхнули.

- К сожалению, в прошлом году дежурные по переездам в Новосибирской области использовали заградительную сигнализацию, чтобы предотвратить столкновение подвижного состава с автомобилем, 16 раз. Такие ситуации требуют мгновенной реакции нервной системы. Это невероятный стресс для машиниста, потому что после того, как он применил экстренное торможение, ему остается только наблюдать, ни на что повлиять он уже не может. Дальше все зависит от скорости и тормозного пути, - объяснил журналистам заместитель начальника железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению Евгений Дербилов.

КАКИЕ ПЕРЕЕЗДЫ САМЫЕ ОПАСНЫЕ

В границах Новосибирской области 144 переезда, 56 из них - с обслуживающим дежурным персоналом. Остальные работают без людей, в автоматическом режиме, и они самые опасные, ведь там нет человека, который мог бы включить заградительную сигнализацию. По словам Евгения Дербилова, в прошлом году в границах Новосибирской области произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, одно из которых закончилось гибелью водителя автомобиля и крушением грузового поезда.

В Новосибирске не первый год проводят акции в День привлечения внимания к безопасности на железнодорожных переездах. Фото: Михаил ПЕРМИН

- В 13-й раз мы проводим подобную акцию. В очередной раз говорим о том, что пересечение дорожного переезда - это ответственное мероприятие. Водители должны соблюдать все правила и помнить не только о своей жизни, но и о жизни людей, которые находятся в электроподвижном составе. Грузовые поезда перевозят всю таблицу Менделеева. Поэтому нужно думать также о людях, которые живут в населенных пунктах рядом с переездом: ЧП на таком участке может превратиться в серьезную катастрофу, - подчеркнул Евгений Дербилов.

Он отметил, что при расследовании всех дорожно-транспортных происшествий за последние 10 лет в 100% случаев виновниками были безответственные водители. В 98% случаев причиной столкновения был именно выезд авто непосредственно перед поездом, а не остановка автомобиля на путях по какой-то причине.

Заместитель начальника железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению добавил, что, к сожалению, несчастных случаев на путях Новосибирской области меньше не становится. Но железнодорожники не могут полностью закрыть пути, им, как и прежде, приходится надеяться на сознательность людей. И напоминать о том, как важно беречь жизни - свою и чужие.