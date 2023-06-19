Школу в Октябрьском районе отремонтируют к 30 июня

Андрей Гудовский (справа) высоко оценил ремонт здания. Фото: Предоставлено Андреем Гудовским

Школьников Октябрьского района Новосибирска в новом учебном году ждут большие перемены: двери откроет обновленная школа № 167. Сейчас там идет капитальный ремонт. Ход работ проконтролировал депутат Совета депутатов города Новосибирска Андрей Гудовский (депутатское объединение «Единая Россия»). Как преображается школа - читайте в нашем материале.

ГОД РЕМОНТА

Капитальный ремонт обветшавшей школы № 167 начался 31 мая 2022 года. Весь прошлый учебный год педагоги и ученики занимались в непростых условиях: часть детей учились в первом корпусе школы на улице Панфиловцев, остальные - ходили на уроки в соседнюю школу № 187.

Такие меры были нужны, чтобы полностью преобразить здание: ремонт школы проходит в рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования» в городе Новосибирске.

В старенькой школе работ было немало: к примеру, пришлось полностью менять все пришедшие в негодность коммуникации. В здании заменили все аварийные системы отопления, канализацию, водоснабжение и узел отопления. И теперь наконец-то зимой в школе можно будет ходить в рубашке с короткими рукавами, а не кутаться в одежду потеплее. Добавили новый центр детских инициатив.

- Классы усовершенствовались: закупили мебель для специализированных кабинетов химии, физики, биологии и технологии - это поможет лучше подготовить детей к тем профессиям, которые сейчас востребованы и на которые сейчас есть запрос и от вузов. К примеру, в рамках долгосрочного сотрудничества мы ведем работу по федеральным образовательным программам с аграрным университетом, - рассказал директор школы № 167 Александр Казанцев.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ-ИНВАЛИДАХ

Ход работ проконтролировал депутат Андрей Гудовский. Это учебное заведение находится на его округе, и депутат помогал добиваться, чтобы средства на ремонт были выделены.

Андрей Гудовский подчеркнул, что вложения из федерального, муниципального и областного бюджетов полностью меняют школу, в которой будут учиться дети.

- Самое важное, что школа стала комфортнее для детей с ограниченными возможностями. К примеру, переделали санузел, позаботились о пандусах. Наша главная задача - дети должны обучаться в здании, в котором будет удобно всем, - рассказал депутат Андрей Гудовский.

Но это, конечно, не все обновления в школе.

- Для четырех специализированных кабинетов физики и химии закупили новое оборудование. К 1 сентября дети войдут в новую школу, - продолжает Андрей Эдуардович.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

И никто не собирается останавливаться на достигнутом: в плановом порядке ежегодно будут докупаться необходимые приспособления для всех классов. Как показал опыт ремонта и технической модернизации в первом корпусе школы, который отремонтировали ранее, это способствует повышению безопасности учащихся, улучшению атмосферы в учебном заведении и даже повышению дисциплины. Никто не хочет пропускать занятия, если в классе уютно, а педагог может увлекательно рассказать о тех же химических элементах и показать интересные опыты.

Кроме того, капитальный ремонт дает возможность применять новые методики обучения и технологии.

- Естественно мы будем добавлять средства, чтобы и дальше оснащать школу всем необходимым, это будет плановая ежегодная работа, - заверил депутат Андрей Гудовский.

И подчеркнул: проверка капитального ремонта в школе показала, что работы были проведены качественно и в соответствии со всеми требованиями безопасности. А это значит, что дети начнут учебный год в обновленном корпусе с комфортными, оборудованными кабинетами.