Вадим Алексеев привык выпивать до 15 чашек кофе в день. Но решил на месяц «закодироваться»: пить чай, кисель, цикорий… Фото: Виктория МИНАЕВА

Я пил. Безбожно и самозабвенно. Каждый день.

Утром встал, побрился, налил, намахнул. Пришел на работу - в столе всегда есть запас. Пока не налью, работа не ладится.

К полудню во мне уже плещется. По самое горлышко.

МУЖЧИНА-МОККАЧИНО

Пить привык, работая за компьютером и читая соцсети в смартфоне. По пути на встречу и, если предложат, во время встречи. Перед ужином и после него. И еще немного - перед сном.

Кто-то не может уснуть, пока зубы не почистит. А я не мог сомкнуть глаз, пока чашку кофе не наверну. Привычка! Жена прозвала меня «мужчина-моккачино».

Однажды я за 4 дня оприходовал банку сублимированного коричневого счастья, и она вспылила:

- Тебе кодироваться надо! У тебя ж сердце не выдержит.

- Еще как выдержит, - заверил я, доставая из заначки следующую банку. - Еще как выдержит. Клянусь арабикой!

- Ты - кофейный наркоман, - поставила диагноз супруга, шмыгнула носом и приговорила: - Иди лечись!

- Вот глупости. Могу и сам запросто бросить.

Но жена вцепилась в эту фразу, как студентка в новый смартфон.

- Выбирай: или я, или оно! - потребовала она, унизительно употребив любимый напиток в среднем роде.

КОФЕИН С ЛЕЙКОЦИТАМИ

Сошлись на компромиссе: ухожу в экспериментальную завязку на месяц. А еще поспорили. Я уверен: для здоровья кофе что есть, что нет. Жена стоит на обратном, мол, каждая чашка - удар по организму.

Разберемся. Я не поленился - записался к доктору, пришел на анализы.

Может, зрение меня и подводит, но в процедурном кабинете привиделось: кровушка-то моя - коричневая. Похоже, течет в моих жилах отборный кофеин с небольшим добавлением лейкоцитов. Этот «коктейль» изучили с реактивами и передали бумаги доктору. Встречаемся в белом, как свежие сливки, кабинете.

- Повышен у вас уровень холестерина, - рассмотрев бумажки, объявляет Олег Цыпляев, терапевт высшей категории клиники «1 + 1». - Причем плохого холестерина.

Вадим Алексеев на приеме у доктора. Фото: Виктория МИНАЕВА

Я, кстати, и не думал, что холестерин бывает хорошим.

- Холестерин низкой плотности. Он проникает в сосудистую стенку и может привести к развитию атеросклероза, а это проблемы с давлением, головные боли, головокружения. Возможно - ухудшение памяти. И повышенный сахар. Значит - риск диабета, - описал мои перспективы врач.

- Неужели все из-за кофе? - засомневался я.

- Скорее всего, питаетесь неправильно. А кофе - только вдобавок к этому, особенно если с сахаром.

- Все, доктор, с сегодняшнего дня - детокс. Больше не пью.

КАКАО - ЕЩЕ ХУЖЕ

Только вышел из кабинета, сразу - кофейный автомат. Прямо в клинике. Вот дела: когда шел к врачу, даже не заметил его. А теперь мироздание словно испытывает.

Стою перед автоматом, смотрю, как язвенник - на бутылку кальвадоса.

- Так-так-так, - слышу строгий голос за спиной.

Кофейный автомат в клинике «1 + 1» первым испытал волю нашего журналиста. Фото: Виктория МИНАЕВА

Оглядываюсь - это мой терапевт вышел из кабинета и пристально смотрит на меня.

- Доктор, я только какао налью. Его-то можно.

- Какао - еще хуже! Сахара много.

Удрученный, я пошел к кулеру. Тоскливо налил стакан кипятка.

АКЦИЯ «ПРОВОКАЦИЯ»

Искушение кофейным автоматом - только разминка. На следующий день мироздание взялось испытывать меня по полной.

Идешь по улице - мимо шествуют подростки с бумажными стаканами кофе. Как-то сел в такси, а там в приемнике песня из девяностых: «Чашку кофею я тебе бодрящего налью».

Заходишь в торговый центр - непременно натыкаешься на какой-нибудь кофейный отдел. А в магазинчике рядом с домом попыталась сбить с праведного пути кассир:

- Сегодня новый кофе по акции. Очень хороший.

Нет уж, спасибо. Не акция, а провокация какая-то.

Считаю, для спасения кофеманов нужен новый закон. Чтобы не было открытой выкладки с вожделенными баночками. Вот закрыть их шторкой, как сигареты, - и соблазна будет меньше. Это раз! На этикетках писать грозные предупреждения - это два! На одной этикетке крупными буквами - «давление». На другой - «провалы в памяти».

ФИЛЬМЫ, ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ?

В выходные познал мудрость: ушел на кофейный детокс - телевизор не включай. Категорически! В телевизоре кофеина больше, чем на кофейных полях Бразилии.

Включаю Comedy Club - Марина Федункив просит напиток у бариста.

- Могу предложить вам айс фраппе.

- Это чо еще?

- Холодный кофе.

- А, нормально. А может, у тебя еще колбаса заветренная есть? Все, что у тебя пропадает, я все съем.

Смотрю сериал «Невский». На каждое раскрытое преступление - по чашке кофе. Не раскрыли преступление - все равно кофейничают. Все пороки есть в фильме: взятки, крышевание, убийства и… кофе - ведрами.

Ну ладно, думаю, дай-ка что-нибудь старенькое найду. О, «Сверхъестественное»! Начал смотреть и снова «споткнулся» о кофе.

«Интерны», «Секретные материалы» и даже «Твин Пикс» - всюду герои хлещут кофе. А ведь раньше не замечал.

Мораль: искать надо кино про вампиров. Только они пьют не тот напиток, который меня соблазняет.

МНЕ НЕ ДО ВЕСЕЛЬЯ, ВАРЮ ТЕПЕРЬ КИСЕЛЬ Я

За две недели хорошо понял курильщиков, которые, бросая сигарету, грызут карандаши и неистово разминают челюстями жевательные резинки. Прекрасно их понимаю. Постоянно хочется занять рот напитком.

Кофе нельзя. Поэтому неустанно варю кисели, компоты, безалкогольный глинтвейн…

С утра привык напиваться кипятком. Серьезно. Встал утречком, налил в бокал, попиваешь. Что-то в этом есть.

Узнал, что есть напиток для бросающих. Называется - шокочино. Это смесь кофе и какао. Кто не может сразу соскочить с эспрессо или американо, щекочет горло шокочиной. Этакая заместительная терапия. Я ее отверг: сказал же - ни капли кофеина до конца месяца! Так что искушениям не поддаюсь.

ЦИКОРИЙ - КАК ОКРОШКА БЕЗ КОЛБАСЫ

Самое суровое испытание - на природе. Выехали с женой в горы. Чистый воздух, птички - красота.

Утром выхожу на крыльцо. Светит доброе солнышко. Еще слегка прохладно. На траве - роса. И так в этот момент прижало! Так кофейку захотелось, что просто скулы свело.

Взял банковскую карточку и побежал в магазин. Нет, не думайте, что сдался. Притопил за цикорием. Слышал, что его вместо кофе пьют. Вроде похож.

Быстро нашел его на прилавке и - к кассе. Непривычно дешевый, кстати, товар - чуть больше 50 рублей за пачку.

Вернулся, вскипятил воды, залил, попробовал.

- Ну, как на вкус? - любопытствует жена.

- Да как… Как окрошка без колбасы. Как пельмени без мяса. Не то.

Цикорий - это, конечно, не кофе. Но отдаленно походит. Так что альтернативный напиток вошел в мой рацион. С ним я и скоротал остаток месяца.

БОЛЕЗНИ ОТМЕНЯЮТСЯ

Перед тем как выйти из завязки, контрольный поход к доктору. Сдал анализы и явился. Увидеть добрые перемены не рассчитывал. Месяц - срок небольшой. Да и кофе - не тот продукт, чтобы без него на сенсацию в организме рассчитывать. Но я ошибался…

- Хм… Так ведь совсем другое дело, - заинтриговал врач. - Вот смотрите: холестерин триглицеридов был 1,82, а стал 1,49.

Значения холестерина спустя месяц снизились.

- А какой нужен?

- Нормой считается 1,7. Был превышен. Глюкозы было 5,29, а стало 4,8. Хорошее снижение.

- Можно теперь смело полкило халвы навернуть, - попытался юморить я.

- А вот - индекс атерогенности, - продолжил врач. - Был - 3,44, а стал 3,17. Норма - меньше 3,0. Но все равно результат хороший. Вероятность атеросклероза вы отодвинули.

Не видел бы я бумаг с данными анализов - сам не поверил бы. Но вот ведь - цифры перед глазами. Пожил без кофе - все равно что месяц в санатории провел. Кровь совсем по-другому в жилах зажурчала.

За месяц изменились показатели глюкозы и индекса атерогенности.

Но как мог напиток повлиять на уровень глюкозы? Или на холестерин? Это же не пирожное и не колбаса. Врач объяснил: анализы мои улучшились не из-за отказа от кофе, а потому, что я поневоле стал больше двигаться (см. «Секрет бодрости») и есть меньше сахара.

Кстати, кофе после эксперимента совсем иначе пьется. Не просто заливаешь в себя, а смакуешь. Но вместо прежних 15 чашек в день у меня норма - три-четыре. Не больше. Да, впрочем, больше и не хочется. Отвык.

СЕКРЕТ БОДРОСТИ

Известно: кофе бодрит. Примешь на рассвете чашечку, и все - готов к труду-обороне. И как быть без допинга? Чем бить по рукам цепкому Морфею? Первую неделю эксперимента вставать и просыпаться в 7 часов утра мне было невыносимо тяжело.

Сами того не зная, рецепт мне подкинули коммунальщики: на недельную профилактику отключили горячую воду. Так что душ принимал по утрам ледяной. Бррр, мороз по коже! Особо не задремлешь. А зубы стучат так, что даже соседи слышат.

Воду давно дали, детокс у меня закончился, но вот привычка осталась: минута под прохладной водицей поутру - и ты уже проснулся. Еще для пробуждения начал ходить. Не сажусь в такси, а иду на работу пешком. Благо до офиса всего 2 километра. Для бодрости полезно.

И теперь думаю: может, в меня зожник вселился? Если так, придется с этим альтер-эго определить правила игры. Так и быть: ограничусь в кофе и такси, но вычеркнуть из рациона жареное и жирное не соглашусь. Ни за что! Век сала не видать!

СПРАВКА «КП»

Не вершки, а корешки

А что за штука такая - цикорий? Вообще-то это цветок. Не такой благородный, как тюльпан и фуксия, поэтому цикорий пренебрежительно относят к сорнякам.

Но вот корень у этого цветка - то, что нам нужно. Именно из него и получают заменитель кофе. В отличие от кофе цикорий добр к организму. Напиток из высушенных и размолотых корешков с антимикробным действием уменьшает потоотделение, улучшает аппетит и работу пищеварительной системы. Правда, есть и противопоказания. Так что персональные советы врача вам в помощь.

КОШЕЛЕК

Пропивал 2 - 3 тысячи в месяц

А сколько можно сэкономить, отказавшись от кофе? Тут, конечно, все индивидуально. Но давайте рассчитывать, что мы покупаем хороший кофе по выгодной цене, а пьем много.

Нашли в магазине напиток по акции? Тогда отдадите за 100 граммов сублимированного рублей 200.

Такая баночка - 40 средненьких чашек. Стало быть, одна порция - 5 рублей.

А дальше уже считайте, сколько выпиваете. Журналист «Комсомольской правды» «пропивал» таким образом по 70 - 100 рублей в день, а это 2 - 3 тысячи в месяц. Правда, во время эксперимента он деньги особо не сэкономил - тратился на кисели и фрукты для компотов. А вот здоровье сохранил.

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