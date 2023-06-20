«Все признает, готов помогать»: новосибирский полицейский раскаялся, что сбил на электросамокате мальчика в Петербурге

Сотрудник МВД сбил ребенка на электросамокате. Фото: соцсети/предоставлено героями публикации

Инцидент произошел 17 июня на перекрестке улиц Пролетарской и Веры Слуцкой в Санкт-Петербурге, где оборудована зона для прогулок с фонтанами. 38-летний Антон К., дежурный в изоляторе временного содержания Черепановского района, был в отпуске в Северной столице. Капитан полиции взял в аренду самокат и как раз катался на нем по плитке среди фонтанов. На всей скорости он влетел в ребенка, который прыгал через струйки воды. В итоге восьмилетний мальчик в больнице. А сотрудник под угрозой увольнения: в МВД по Новосибирской области начали служебную проверку. Работают по происшествию и сотрудники Следственного комитета.

- Полицейский задержан. Установили, что он был пьян. Следователи говорят, что возбудят уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», - рассказал КП-Новосибирск папа мальчика Николай Клименко. - У сына открытый двойной перелом челюсти со смещением, сломана височная доля, травмирована нога, ребенку предстоит операция… С виновником случившегося мы виделись во вторник, общались. Он вину свою признает и готов помогать. А сын плохо себя чувствует, практически не может ни есть, ни пить...

Кстати, полицейскому может грозить и штраф за езду в нетрезвом виде. В отличие от езды пьяным за рулем автомобиля, в случае с самокатами или велосипедами водитель наказывается лишь штрафом по части 3 статьи 12.29 КоАП, это до 1500 рублей. Но есть важный нюанс: если самокат имеет мотор мощностью более 250 Вт, он считается уже не СИМом, а мопедом, так что за пьяную езду можно лишиться прав (всех категорий) или загреметь под арест. Скорее всего, на каком именно самокате был сотрудник, покажет экспертиза.

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