Пожилого Степана соблазнила юная Булочка: в новосибирском енотокафе ждут пополнения у нестандартной пары

Булочка и Степан любят друг друга. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Эта история была бы достойна программы «Пусть говорят», если бы произошла с людьми. Четырехлетняя енотиха Булочка забеременела от 15-летнего самца Степан Степаныча. По человеческим меркам ему 90 лет, но он еще бодр и даже решил обзавестись потомством. Будущие родители живут в новосибирском енотокафе на улице Галущака. КП-Новосибирск заглянула в гости к енотам и узнала их историю любви.

Булочка интересуется камерой. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Знакомьтесь, это мохнатое чудо с черными глазами-бусинками - Булочка. Несмотря на свое деликатное положение, она та еще озорница: не против поиграть и любит давить на жалость. КП-Новосибирск енотиха тоже продемонстрировала свой талант. Когда ее перестали гладить по животику, она тут же пустила слезу: «Может, все-таки еще?»

Булочка отличается от всех окрасом. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Енотихе 4 года. Пока она не попала в кафе, ей пришлось познакомиться с человеческой жестокостью. В семье из Красноярска ей регулярно доставалось за проступки. Хозяева думали, что та будет как кошка - ласковая и спокойная, но Булочка оказалось очень шебутной.

С енотихой жестоко обращались. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

- Булочку забрали из семьи зоозащитники из-за жестокого обращения и отправили к нам, в Новосибирск. С тех пор живет тут в компании других енотов, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна Артемьева, владелица енотокафе.

Енот Степан Степаныч отдыхает. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Избранником Булочки стал 15-летний енот Степан Степаныч. По меркам человека ему около 90 лет. Да и привычки уже старческие. В основном он любит спать. Но если Степаныч отдохнет как следует, то будет не против повисеть на качелях или же подурачиться с другими енотами. И, как выяснилось, молодыми енотихами.

Еноты живут дружно. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

История отношений этой парочки не так уж романтична. Булочка, можно сказать, взяла Степан Степаныча силой. Но это, говорят в енотокафе, в мире животных в порядке вещей.

Раненое ухо Степан Степаныча. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

- Она начала всячески привлекать его внимание. Сначала избила Степу, ухо ему разодрала. В дикой природе они делают то же самое - у них так принято. Если даме понравился самец, первоначально она должна немного потрепать его, чтобы он понял, кто на него претендует. Далее самка должна поранить его ухо. Тем самым дает окружающим понять, что этот енот занят, такая своеобразная метка, - объяснила Татьяна.

Вы только посмотрите в эти глазки! Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Итак, путем нехитрых манипуляций Булочка «вышла замуж». Несколько месяцев назад работники енотокафе заметили изменения в поведении подопечной. Она стала более спокойной и остерегается игр с другими сородичами. А еще поправилась.

Еноты дружны между собой. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

- Мы пощупали ее живот и поняли, что, скорее всего, будет двойня, - говорит Татьяна.

Животные любят есть с рук. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Булочка хоть и юное создание, но с прелестями материнства уже знакома. Она уже воспитывала одного щенка, но не своего. Речь идет о золотистом ретривере, которого самочка выходила в енотокафе. Его бросили хозяева, а после щенок попал к волонтерам, шефство над малышом взяла именно Булочка.

- Торжественно клянусь, что ничего не замышляю! Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Совсем скоро новобрачных ждет пополнение. А пока что Булочка сторонится своих соплеменников и предпочитает тишину.

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