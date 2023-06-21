До мурашек: заводчанка из Новосибирска своим выступлением заставила весь зал встать

20 лауреатов, обладатели Гран-при и спецприза фестиваля выступили на концерте в честь Дня России в Центральном парке. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

На фестивале творчества трудовых коллективов «Истоки» в Новосибирске собрались инженеры, педагоги, ведущие специалисты институтов, начальники и доктора наук, водители. Выступали с танцами и стихотворениями, песнями, исполняли композиции на рояле и других инструментах. Всего на фестиваль поступило 820 заявок, а в финальном туре на сцене ДК имени Октябрьской революции жюри выбирало лучших из порядка сотни конкурсантов.

Пока зал взрывался овациями после выступлений конкурсантов, в фойе Дома культуры проходила выставка «Артель мастеров». Можно было полюбоваться на изделия ручной работы: сумки, ремни, свечи, картины, украшения. По словам гостей фестиваля, этот день стал настоящим праздником творчества и доказательством того, что истинные таланты могут раскрываться на совершенно разных работах. Главное, чтобы тебя окружали коллеги, которые помогут и поддержат.

«ВОЛНУЮСЬ ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ!»

Тема фестиваля в этом году звучала так: «Из Сибири с любовью». Когда на сцену вышла старший диспетчер филиала ПАО «Компания «Сухой» НАПО имени В. П. Чкалова Валентина Хрущ с песней «Россия-матушка», в зале взметнулись флаги компании. Мощная поддержка помогала девушке справиться с волнением.

- Я всегда очень сильно волнуюсь! И до выступления, и во время, и после - просто до дрожи! Об этом конкурсе узнала от профсоюза, который кинул клич «Талантливые люди, откликнитесь!», и я откликнулась, - рассказала Валентина «Комсомольской правде» после выступления. - Я с детства пела в хоре, а выступать соло стала только когда пришла на завод. У нас есть свой ансамбль, костяк артистов, которые всегда участвуют в заводских мероприятиях. А вообще, конкурсы не люблю именно из-за того, что всегда очень переживаю. Для меня это эмоционально очень тяжело. Но когда сказали: «Надо - за родное предприятие!» - я встала и пошла.

Валентине (справа) пришлось справиться с волнением, чтобы выступить на большой сцене. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

СОРВАТЬ ОВАЦИИ И ПОБЕДИТЬ

Со сцены звучали стихи, вился затейливый узор танцев, струились звуки рояля. Начальники отделов и инженеры МУП «Горводоканал» сорвали овации песней «А может, не было войны?».

Начальники отделов и инженеры МУП «Горводоканал» сорвали овации песней «А может, не было войны?». Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

А выступление ведущего инженера филиала ПАО «Компания «Сухой» НАПО имени В. П. Чкалова Татьяны Балтиной заставило встать весь зал. Когда она пела «Встанем!», по коже бежали мурашки.

Татьяна окончила Омский колледж культуры и искусств, но судьба завела ее на завод, о чем она не жалеет. Вместе с единомышленниками- заводчанами выступает в группе «Старые друзья». После выступления Татьяна показала мокрые ладошки: говорит, безумно волновалась.

Голос Татьяны Балтиной пробирал до мурашек. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Кстати, и она, и Валентина Хрущ, и «АКВА-БЭНД» «Горводоканала» стали одними из 20 лауреатов фестиваля, которые вместе с обладателями Гран-при и спецприза фестиваля выступили на концерте в честь Дня России в Центральном парке. Высшей награды творческого конкурса, по мнению жюри, удостоился танцевальный коллектив педагогов Дома детского творчества «Мастерок». Полный список призеров и лауреатов размещен на сайте Центра патриотического воспитания Новосибирской области https://patriot.nso.ru/news/1046

Напомним, что яркий фестиваль организовали Центр патриотического воспитания и Федерация профсоюзов Новосибирской области.

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