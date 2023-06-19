«В песне «Про зайцев» увидели крамолу»: как создавались хиты для комедий Леонида Гайдая

На 130-летие Новосибирска композитор посетил родной город - впервые за 10 лет. Фото: Предоставлено Новосибирским краеведческим музеем

К 130-летию Новосибирска на свою малую родину приехал композитор Александр Зацепин - автор музыки ко многим знаменитым советским фильмам, в том числе почти ко всем комедиям Леонида Гайдая. Зацепину уже 97 лет, но он поражает работоспособностью: продолжает писать музыку к мюзиклам на компьютере и к юбилею сибирского мегаполиса сделал городу подарок в виде песни.

На 2023 год выпадает еще одна знаковая дата - Леониду Гайдаю исполнилось бы ровно 100 лет. В честь юбилея в Новосибирске прошла выставка «Режиссер Гайдай. Как он это делал?» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Зацепин стал почетным гостем и вспомнил о том, как их сотрудничество с режиссером породило легендарные фильмы.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Александр Зацепин увлекался музыкой с детских лет, ходил в музшколу, освоил фортепиано. Потом было военное училище, где Зацепин попал в музыкальную роту, там он научился играть на кларнете и аккордеоне. В 1956 году Зацепин окончил Алма-Атинскую консерваторию, устроился работать на студию «Казахфильм» как кинокомпозитор. Сам Александр Сергеевич позже признавался, что на «серьезную» музыку его никогда не тянуло. А «простенькие» песни к фильмам - пожалуйста. Хорошее кино или плохое, но если песня оттуда цепляет, то ее сразу начнут популяризовать: крутить по радио, включать в ресторанах. Так дебют Зацепина - песню «Надо мной небо синее» из фильма 1965 года «Наш милый доктор» - заметила жена Гайдая Нина Гребешкова.

После съемки короткометражек о троице - Трусе, Балбесе и Бывалом - Зацепин познакомился с Гайдаем. С тех пор он писал музыку почти ко всем его фильмам. Фото: Предоставлено Новосибирским краеведческим музеем

В то же время на весь Союз прогремела короткометражка Гайдая «Пес Барбос и необычный кросс». Зацепину очень понравился ее музыкальный стиль. Тогда с Гайдаем работал Никита Богословский, но во время съемок «Самогонщиков» разногласия между режиссером и композитором переросли в крупную ссору. Богословский не выдержал и в сердцах заявил, что больше не будет работать с Гайдаем. Нужно было искать нового композитора. И вот Нина Павловна принесла мужу запись песни Зацепина. Правда, Леонид Иович сначала подозрительно отнесся к выбору жены и сказал: «Мало ли, одна песня. Это не значит, что человек сможет написать много разных мелодий на весь фильм». Но тем не менее согласился на встречу.

- Нужно сказать, что взгляд Александра Сергеевича на музыкальные решения в кино был абсолютно свежим. Дело в том, что стиль комедий предыдущей эпохи, до Гайдая, был очень архаичный. Если забавная, быстрая сцена - это галоп, в остальных сценах много симфонической музыки. А Зацепин шел в кино с идеей делать самую современную музыку. И режиссеру этот взгляд понравился. Хотя глубину его таланта он разглядел не сразу, - рассказал КП-Новосибирск Юрий Яшников, руководитель «ГайдайЦентра», организовавшего выставку.

У режиссера был особый подход к съемкам. Фото: Предоставлено Новосибирским краеведческим музеем

ВАЖНА ЛЮБАЯ ИНТОНАЦИЯ

Зацепин работал почти на 120 картинах и видел разных режиссеров. Но мало кто готовился к съемкам настолько тщательно, как Гайдай. Многие режиссеры имеют раскадровку, читают сценарий и, придя на съемочную площадку, начинают придумывать сцену на ходу: ты иди сюда, ты выходи отсюда. У Гайдая, говорит Зацепин, все было совершенно иначе.

- Он заранее полностью придумывал сцену во всех деталях, даже слышал, с какой интонацией актер говорит реплику, до ноты. В этом и есть секрет фраз из гайдаевских фильмов, когда сочетание литературного материала и актерской игры давало взрывную реакцию и потом цитата уходила в народ, - считает Юрий Яшников.

К написанию киномузыки Зацепин относился по-своему. Фото: Предоставлено Новосибирским краеведческим музеем

Однако, даже имея такой четкий план на сцену, режиссер всегда давал актеру возможность сделать первый дубль самостоятельно. И если ему нравилась игра, оставлял такой вариант.

Отдельная важная роль у песен. Зачастую их записывали еще до окончания кастинга. Так было, например, с Аидой Ведищевой, исполнившей «Песенку о медведях» и танго-пародию «Помоги мне» из «Бриллиантовой руки». Еще неизвестно было, какую подберут актрису, а ее песенный голос уже был определен.

Далее фильм полностью снимался и монтировался, и только после этого Зацепин получал задание писать инструментальную музыку.

- Сегодня большинство режиссеров используют уже готовые композиции. Когда бюджет фильма ограничен или речь идет о потоковом кинопроизводстве, зачастую вообще берутся мелодии из интернета за небольшую плату. Тогда режиссер привязан к этой музыке и вынужден весь монтаж подстраивать под этот саундтрек. А вот подход к работе Гайдая меня поразил до глубины души: можно ведь было смонтировать что угодно и быть уверенным, что композитор напишет гениальную музыку. Для Зацепина это был адский труд. Он отсматривал каждый кадр, помечал, на какой секунде, даже миллисекунде стоит какой-то акцент в сцене. И посмеялся над нами: это вы, мол, режиссеры современности, видите все в ноутбуке, а у меня тогда ничего подобного не было. А ведь все технологии, которые мы знаем сейчас, родились в этом трудоемком процессе, - говорит Юрий Яшников.

На выставке есть и копии экспонатов из фильма. Здесь - та самая машина-«инвалидка» из «Операции «Ы»…». Фото: Предоставлено Новосибирским краеведческим музеем

УТРАЧЕННЫЕ АККОРДЫ

В фильме «Операция «Ы»…» кроме песни «Постой, паровоз…» могла появиться еще одна. В сцену после экзаменов с прощанием Шурика и Лиды Зацепин предлагал вставить романтическую балладу. Гайдай же ответил, что песни там не видит, - и кто же знал, что потом он всю жизнь будет жалеть о своем решении! Годы спустя он припоминал Зацепину: «Саша, почему ты меня тогда не уговорил?» Возможно, это был бы еще один хит, который сейчас перепевали бы.

Позже Гайдай уже никогда не вырезал песни из фильмов, даже если они не нравились цензуре. Наш мир был бы совсем не тем без песен из «Кавказской пленницы», «Бриллиантовой руки», «Ивана Васильевича…», а ведь многие из них худсовет считал глупыми, даже мятежными.

- В «Песне про зайцев» и «Острове невезения» вообще увидели крамолу против Советского Союза, коммунистического строя: «Что это за остров невезения такой? Каким это таким зайцам все равно?» Тем не менее великий режиссер умудрился все это отстоять и оставить нам в наследство, - добавляет Юрий Яшников.

А в этой будке из «Ивана Васильевича…» можно и поговорить по телефону. Фото: Предоставлено Новосибирским краеведческим музеем

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер