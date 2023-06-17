Играли в шашки и танцевали: в Новосибирске на Михайловской набережной прошел первый городской пикник

В Новосибирске прошел первый городской пикник. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

В Новосибирске 17 июня прошел первый городской пикник. На Михайловской набережной горожан ждали конкурсы, активные игры, ярмарка, интерактивы, фотозоны. Одним из ключевых моментов мероприятия стала репетиция флешмоба ко Дню города «Город танцует». Корреспонденты КП-Новосибирск прогулялись по набережной, чтобы показать, как это было.

Пикник начался в 12.00. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Старт пикника – 12.00. К этому времени на набережной собралось много народу. Чтобы не сжариться на палящем солнце, сибиряки сидели под зонтиками.

Перед сценой собрались желающие принять участие во флешмобе. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Одним из главных событий пикника стала репетиция танцевального флешмоба «Город танцует». Перед главной сценой было не протолкнуться. Сотни желающих собрались, чтобы выучить движения и потом выступить с танцем на площади Ленина 25 июня.

Анастасия приехала на набережную погулять по ярмарке. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Одна из участниц флешмоба – Анастасия. Девушка решила совместить приятное с полезным. Отрепетировала танец для выступления и заодно прогулялась по ярмарке.

Курсы оказания первой медицинской помощи. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

На пикнике было много увлекательных и полезных уроков. Так, любой желающий мог научиться оказывать первую медицинскую помощь. Парень, который на фотографии, учился делать массаж сердца.

Любой желающий мог сыграть в шашки. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Развлечения придумали не только для взрослых, но и для юных гостей пикника. Многим полюбились большие шашки. В них можно было поиграть на свежем воздухе.

Твистер – любимая детская игра. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

- Это наш первый городской пикник. Хотелось, чтобы горожане объединились, все вместе отдохнули, и чтобы у нас была возможность как можно большему количеству людей рассказать о программе Дня города, - поделилась с КП-Новосибирск Василина Другова, организатор первого городского пикника.

Игры играми, а обед по расписанию. Фото: Лиля Голова

Кто устал гулять, смог отдохнуть в тени деревьев. Многие горожане принесли с собой пледы и устроили настоящий пикник на свежем воздухе.

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