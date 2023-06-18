«Дочку даже в WhatsApp заблокировала»: учительница не давала домашнюю работу школьнице, чья мама пожаловалась на поборы

Мама девочки возмущена поведением педагога. Фото: личный архив.

Жительница Новосибирска Оксана пожаловалась на учительницу начальных классов. Со слов мамы, педагог не давала ее дочке домашнее задание в отместку за то, что Оксана обратилась в прокуратуру из-за поборов. В итоге девочка скатилась по учебе на двойки. Свою историю сибирячка рассказала КП-Новосибирск.

«НЕ ВКЛЮЧИЛИ В ЧАТ»

- Началось все с того, что я стала возмущаться из-за поборов. Каждый год в начальной школе мы сдавали по 6-8 тысяч на ремонт, линолеум и прочие нужды. Эти деньги требовать с нас не имели права – не обязаны родители оплачивать ремонт. И я написала жалобу в прокуратуру, - рассказала КП-Новосибирск Оксана.

А дальше, как уверяет сибирячка, учительница стала отыгрываться из-за этой жалобы на ребенке.

- На уроке она очень быстро диктовала домашнее задание, дочка, да и другие дети записывать не успевали, - продолжает Оксана. – Чтобы было удобнее детям и родителям, в мессенджере появился чат, куда учительница присылала домашнюю работу. Но нас с дочкой туда просто не включили.

Девочка-четвероклассница писала педагогу сообщения на личный аккаунт, просила прислать ей домашнюю работу.

- Но учительница ей ничего не прислала, да еще и заблокировала. Потом заблокировала и меня. А дочка в это время скатывалась на двойки по учебе, хотя раньше у нее проблем не было, - описывает ситуацию Оксана. – Я была просто в шоке, пришлось заново обращаться в прокуратуру. Знаю, что беседу провели и с педагогом, и с родительским комитетом.

После этого учительница стала присылать маме школьницы домашние задания в личные сообщения, но в тот самый чат их так и не включили.

«ДОЧКА ПЛАЧЕТ, ПОПРОСИЛАСЬ К ПСИХОЛОГУ»

А что же теперь? Начальная школа позади, но эта история сказалась на ребенке.

- Дочка сама попросила отвести ее к психологу: ей плохо, нужна помощь. Когда я пыталась ее успокоить, она в слезы. Сейчас она ходит к психологу, надеюсь, за лето дочка придет в себя, - говорит Оксана.

В школе эту ситуацию не комментируют. А юристы считают, что маме девочки, с учетом состояния ребенка, нужно писать новые жалобы.

- Жалобы на действия педагога необходимо направить и в саму школу, и в департамент образования, и в прокуратуру. Она отказывалась давать ребенку домашнюю работу – это явное нарушение закона «Об образовании», - объясняет адвокат Михаил Спиридонов.

*Имя ребенка изменено.