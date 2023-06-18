«Деньги отправь, я отстану»: 16-летний внук опозорил в соцсетях бабушку, которая поймала его на воровстве

Это фото сибирячки использовали на фейковой странице. Фото: личный архив.

- Люди! Подскажите, пожалуйста, как мне поступить! Создана страница с моей фотографией, человек пишет людям и вымогает деньги. Куда с этим обратиться? Как доказать? – такой пост написала в соцсетях Татьяна, жительница Маслянинского района.

53-летняя женщина уверяет: ее опозорил в соцсетях внук, которого она поймала на воровстве. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск.

«СКИНУЛ КОШКУ В ТУАЛЕТ РАДИ СМЕХА»

16-летний Андрей* - пасынок родного сына Татьяны: мужчина недавно женился на женщине с ребенком.

- Я в шоке от его воспитания. Был страшный случай – он кошку скинул в деревенский туалет ради смеха. И ходил, веселился, пока мой сын доставал животное из этой жижи. Кошку вытащили, но она нахлебалась и умерла, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна. – Этот подросток абсолютно не видит каких-то границ.

Но на этом инциденты с подростком не закончились.

«ЧТО ТЫ МНЕ СДЕЛАЕШЬ»

Татьяна уверяет: недавно поймала подростка на воровстве.

- Он вместе с друзьями пытался железо вынести с участка моего свекра. Мы со свекром живем напротив друг друга, и я увидела, что Андрей зашел на участок вместе с двумя парнями. Насторожилась, пошла туда, - описывает ситуацию Татьяна. – Его друзья в гараже с железом спрятались, а Андрей мне стал заявлять, что на участке один. В этот момент свекр мой пришел, всех их выгнал.

Со слов Татьяны, подросток решил ей отомстить:

- Он создал фейковую страницу с моим фото и стал писать моим друзьям, выманивать деньги. А когда они ему отказывали, он их материл, - описывает ситуацию Татьяна. – Я об этом узнала, когда друзья стали мне звонить и спрашивать, на что мне нужны деньги.

Татьяна сама написала в сообщения на этой фейковой странице, и получила ответ:

- Что ты мне сделаешь? Деньги отправь, я отстану, - получила она в ответ (скрины переписок есть в распоряжении редакции).

То, что писал это именно Андрей, Татьяна не сомневается:

- Фейковая страница появилась именно тогда, когда я поймала его на воровстве, - говорит Татьяна. – Как перед людьми-то стыдно теперь! Я хочу, чтобы Андрей ответил за это по закону.

Мама Андрея с журналистами не общается и этот случай никак не комментирует. А Татьяна собирается писать заявление в полицию – это же советует сделать и адвокат Константин Зиновьев:

- Тут усматривается нарушение сразу двух статей – статья «Хулиганство» административного кодекса РФ и «Охрана изображения гражданина» гражданского кодекса РФ. Татьяне надо написать заявление в полицию, предоставить скрины переписок, привлечь свидетелей, которым он писал. Подростка, скорее всего, оштрафуют – штраф придется выплачивать его родителям. Кроме того, Татьяна может обратиться в суд и требовать компенсации морального вреда.

*Имя подростка изменено.

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