Кто победил в областном финале «Зарницы» и «Победы»

Девушки участвовали в военно-спортивных играх наравне с парнями. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

В минувшие выходные Центр провел два крупных мероприятия: финал военно-спортивных игр «Зарница» и «Победа». Кто стал победителем и будет защищать честь региона на общероссийских этапах - об этом в нашем материале.

ЯРКАЯ «ЗАРНИЦА»

Областному финалу военно-спортивной игры «Зарница» предшествовали два зональных этапа, где определились шесть сильнейших команд. Они и встретились в финале на площадке учебного центра НВИ войск национальной гвардии в Искитимском районе. Это ребята в возрасте от 11 до 13 лет из Кыштовского, Здвинского, Татарского, Тогучинского районов, Бердска и Новосибирска.

Умение оказать первую помощь - важный навык и в обычной жизни, и в бою! Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

В битве за звание лучших их ждали испытания физической силы - отжимания, растяжка, подтягивание; соревнования «Красив в строю - силен в бою», где ребята показывали строевую подготовку. А еще юные курсанты проверяли меткость в стрельбе, проходили туристскую полосу, состязались в умении оказывать первую медицинскую помощь и демонстрировали знание истории Отечества.

Победители по итогам всех состязаний:

I место - ВПК «Гвардия», Лицей № 6, г. Бердск

II место - ВПК «Голубые береты», Сергеевская средняя образовательная школа, Кыштовский район

III место - ВПК «Пламя», СОШ № 4, Татарский район

Бердских «гвардейцев» ждет финал Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница», где им предстоит защищать честь Новосибирской области.

Победители регионального этапа «Зарницы». Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

МОЩНАЯ «ПОБЕДА»

Буквально на следующий день после «Зарницы» на территории учебного центра НВИ войск национальной гвардии в Искитимском районе прошел областной финал военно-спортивной игры «Победа». И если младшим ребятам день подарил зной и палящее солнце, то участников «Победы» ждали дополнительные погодные испытания ветром и дождем.

Дождь и ветер не помешали участникам выкладываться по полной на каждом этапе. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

На областной этап игры приехали сильнейшие команды из Куйбышевского, Чановского, Каргатского, Черепановского районов, из Новосибирска и Бердска. Возраст игроков «Победы» - от 14 до 17 лет. Участники состязались в строевой, тактической и огневой подготовке, прохождении военизированной полосы препятствий и знании истории Отечества.

В личном первенстве в стрельбе из пневматической винтовки самым метким оказался курсант ЦВПВ «Поколение» Куйбышевского района Дмитрий Калуга.

Призовая тройка по итогам общекомандного зачета:

I место - ВПК «Витязь - Патриот», СОШ № 105, г. Новосибирск

II место - ЦВПВ «Поколение», Куйбышевский район

III место - команда юнармейского отряда «Витязь», г. Бердск

Ребята ВПК «Витязь - Патриот» уже в июле отправятся в Москву, где представят наш регион во Всероссийском финале военно-спортивной игры «Победа».

Победители регионального этапа «Победы». Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

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