Николай Стариков предложил обязать мигрантов служить в армии РФ для получения гражданства

Николай Стариков встретился с партийным активом. Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Вечером 13 июня по приглашению лидера новосибирских справедливороссов и депутата Госдумы РФ Александра Аксёненко Николай Стариков встретился с партийным активом, а также ответил на вопросы региональных СМИ.

Паблик «Телега Новосибирска» привел статистику 2022 года о приеме мигрантов в гражданство РФ, согласно которой его получили более 170 тысяч только таджиков. При этом в СМИ все чаще можно встретить публикации о создании в стране этнических анклавов и росте преступлений со стороны мигрантов. Николая Старикова попросили поделиться своей точкой зрения на решение миграционной проблемы.

- Оговорюсь, что это мое личное мнение. Решить очень просто. Представителей мужской части всех некоренных народов России (исторически не проживающих на ее территории) нужно законодательно обязать отслужить в российской армии для получения гражданства РФ. Так мы убиваем двух зайцев: во-первых, будущие граждане делом проявят лояльность своей новой Родине, во-вторых, за время службы освоят русский язык и социально-культурные нормы нашей страны, - цитирует «Телега Новосибирска» ответ писателя.

В рамках встречи с однопартийцами гость из Санкт-Петербурга с большой теплотой отозвался о благотворительных проектах «УАЗ на Донбасс» и «Тыл России», инициированных, соответственно, зампредом Новосибирского реготделения СРЗП Сергеем Шиловым и членом партии социалистов Сергеем Майоровым.

По просьбе лидера фракции СРЗП в Заксобрании Новосибирской области Анатолия Кубанова Николай Стариков также рассказал о посещении четырех новых регионов России и о том, как там выстроена работа справедливороссов.

Ранее в этот же день в парке «Россия - моя история» открылась мультимедийная выставка «Острый карандаш Бориса Ефимова», посвященная творчеству знаменитого советского художника-графика, мастера политической карикатуры, народного художника СССР и дважды лауреата Сталинской премии.

Старт работе новой экспозиции также дал Николай Стариков. Жителям Новосибирска он рассказал не только о политических карикатурах Бориса Ефимова, но и о схожих работах их земляка - художника Григория Ликмана.

В парке «Россия - моя история» открылась мультимедийная выставка «Острый карандаш Бориса Ефимова». Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

- В сегодняшней экскурсии будет своя изюминка. Дело в том, что помимо творчества Бориса Ефимова в новосибирском парке «Россия - моя история» представлены оригиналы работ его современника-карикатуриста Григория Ликмана, которого именуют «сибирским Борисом Ефимовым». Они очень похожи по стилистике и смыслам. Эти работы отражают предвоенный период 1926 - 1938 годов, - отметил Николай Стариков в начале лекции.

По словам писателя, экспозиция намеренно делает акцент не на личности Бориса Ефимова, а на его работах, так как современный виток истории вновь сделал политическую карикатуру XX столетия весьма актуальной для нас и «многие работы Бориса Ефимова прямо про сегодняшний день» - противостояние фашизму, борьба с мировой гегемонией доллара и т. п.

Вместе с тем Николай Стариков весьма высоко оценил и личность великого карикатуриста, который родился в самом конце XIX века, прожил весь XX век и застал начало XXI века, то есть был свидетелем множества знаковых событий отечественной истории.

По окончании лекции посетители парка и писатель обменялись новостями и оценками происходящих в мире событий. В частности, он оценил как весьма низкую вероятность создания единой валюты BRICS и высказался в поддержку предложения справедливороссов вооружить российские подразделения территориальной обороны в областях, граничащих с Украиной.