«Это был ее последний рабочий день»: появились новые подробности жуткой трагедии на стройке элитного дома в Новосибирске

Женщина, погибшая в рухнувшем кране, собиралась уйти на пенсию. Фото: Анна ПАШАГИНА

ЧП на стройке элитного дома в микрорайоне «Европейский берег» в Новосибирске произошло в четверг, 15 июня, в 9.07 утра. На стройплощадке рухнул кран, внутри которого сидела сотрудница.

- Я услышал сильный грохот. Потом увидел, что кран упал и раздавил машины. Сразу вызвали МЧС и скорую, - описал случившееся КП-Новосибирск очевидец. В кране находилась 57-летняя женщина: приехавшие врачи скорой помощи спасти ее не смогли.

Трагедия произошла утром 15 июня. Фото: Анна ПАШАГИНА

Известно, что женщина должна была уходить на пенсию, она дорабатывала последний день.

- У нее был огромный опыт работы, - рассказали КП-Новосибирск коллеги погибшей.

Источник КП-Новосибирск назвал возможную причину произошедшей трагедии:

- Кран ездил по рельсам, отказали тормоза: крановщица сбила «тупики» (ограждения – прим.авт.) и съехала с рельсов.

На месте ЧП работают сотрудники МАСС. Фото: Анна ПАШАГИНА

Упавший кран покорежил авто, которые стояли рядом: как минимум 8 машин.

- Машины у меня и у товарища – «Ниссан Мурано» и «Тойота Прадо» - восстановлению просто не подлежат, - рассказал КП-Новосибирск владелец одной из покореженных авто. – И пока кран будут демонтировать, явно появятся новые повреждения. Мы уже написали заявления, будем требовать компенсацию.

Кран серьезно повредил авто. Фото: Анна ПАШАГИНА

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- Изымается документация, отражающая порядок эксплуатации строительной техники, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

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