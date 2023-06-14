«Мою дочку можно было спасти!»: следователи закрыли дело о смерти девочки в больнице под Новосибирском

Семья Ангелины будет добиваться возобновления расследования. Фото: личный архив.

История 12-летней Ангелины Вахненко, умершей в больнице под Новосибирском, получила новый поворот. Напомним, пятиклассница жаловалась на сильные головные боли и температуру, на скорой ребенка увезли в районную больницу. Врач, со слов мамы Ангелины, решила, что у девочки ОРВИ. Спустя несколько часов школьница впала в кому, а через 12 дней умерла.

По результатам гистологического исследования выяснилось, что у девочки был серозный менингит.

- При такой форме менингита мою дочку можно было спасти! Но я считаю, врачи, пока лечили ее от ОРВИ, упустили время, - рассказала КП-Новосибирск Вера, мама девочки.

Следователи сначала возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Но в итоге, как сообщила КП-Новосибирск мама девочки, его закрыли. Причиной такого решения стало то, что эксперты не выявили прямой причинно-следственной связи между смертью девочки и действиями врачей. Хотя обнаружили немало нарушений (результаты экспертизы есть в распоряжении редакции).

- Не были уточнены причины рвоты у ребенка, необоснованно был назначен анальгин и димедрол, - перечисляют эксперты. – При сохранении высокой температуры не проведена оценка общеинфекционного симптокомплекса, нет указаний на выявление менингеального симптома, не было назначено бактериологическое исследование мокроты с определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным препаратам.

Еще один принципиальный момент – Ангелине не сделали МРТ или КТ, чтобы понять, есть ли отек мозга и насколько он серьезный. Кроме того, ребенка с запозданием осмотрели невролог и инфекционист.

- Но, несмотря на эти нарушения, дело закрыли, а мне предложили обратиться в суд с гражданским иском и требовать компенсацию. Но я не согласна с этим решением, наша семья будет добиваться возобновления расследования, - говорит Вера.

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