Какие механизмы помогут нашему региону сохранить традиционные духовно-нравственные ценности?

Дискуссионная площадка «Сила традиций» прошла в НГУАДИ. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

В Новосибирске в десятый раз прошел гражданский форум Новосибирской области «Гражданский диалог». Одной из дискуссионных площадок стал Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств. Не первый раз здесь принимают гостей, рассказывает ректор университета Наталья Багрова. В этот раз тема обсуждения - «Сила традиций - выработка механизмов сохранения традиционно-нравственных ценностей».

- Уже два дня идет форум активистов Новосибирской области, цель которого - сверить часы и назначить координатные точки во взаимодействии некоммерческих организаций, гражданских активистов и органов власти, - считает Наталья Багрова. - «Сила традиций» - дискуссионная площадка, где самые заинтересованные доложат свои позиции о духовных ценностях, о родном языке, силе памяти, силе традиции. Вопросы касаются воспитания молодежи, связанности поколений, которые скрепляют гражданское общество. Итогом дискуссии станет резолюция, согласованная участниками площадки, в которой мы подготовим предложения по развитию гражданского общества и взаимодействия, где основной вопрос - механизмы сохранения духовно-нравственных ценностей.

Поднятые на площадке темы вызвали живой интерес зала. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

«ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО - ЭТО ОДНА ЦЕПОЧКА»

Председатель региональной Общественной палаты Галина Гриднева рассказала о роли палаты в сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

- Мы не впервые поднимаем тему сохранения и развития российских духовно-нравственных ценностей на площадках ОП НСО. И многие из них проходили в этом зале уважаемого высшего учебного заведения, за что я благодарю ректора Наталью Викторовну Багрову. Безусловно, обозначенная тема - это задача и государства, и самого общества. Нам необходимо выработать современные механизмы и инструменты взаимодействия с молодежью, чтобы понимать друг друга. Только в конкретных делах, все вместе, наше общество способно сохранять наше наследие и развивать российские ценности. Это задача не быстрая, а многих лет, - подчеркнула Галина Гриднева.

Со своими докладами выступили руководитель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты Новосибирской области по поддержке семьи и детства Ольга Тетерюкова, председатель комиссии по культуре, духовно-нравственному воспитанию и межнациональным отношениям ОП НСО Светлана Тарасова, член Общественной палаты Новосибирской области Евгений Цыбизов и многие другие.

Со стороны Русской православной церкви выступил протоиерей Александр Новопашин, настоятель собора во имя святого благоверного князя Александра Невского.

Члены региональной Общественной палаты выступили с рядом докладов. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ - РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ И МОЛОДЫМИ СЕМЬЯМИ

Итогом работы дискуссионной площадки «Сила традиций - выработка механизмов сохранения традиционно-нравственных ценностей» стала резолюция. Принимая во внимание роль Общественной палаты Новосибирской области в укреплении гражданского общества на территории региона, участники пришли к тому, что необходимо поддерживать механизмы сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества в развитии межпоколенческих, межнациональных, межкультурных связей. Это необходимо для поддержания общей духовно-нравственной базы, закрепленной в общечеловеческих ценностях защиты семьи и Родины, воспитании детей и уважении к родителям, сохранении родного языка и родного края.

В качестве объектов особого внимания общественности в числе актуальных институтов трансляции традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества участники выделили институт семьи, систему образования и воспитания детей и молодежи, родной язык, культуру и историческую память. Особое внимание специалисты обратили на необходимость экспертной работы с подростками, молодыми семьями, молодыми родителями. Кроме того, они планируют активизировать работу по популяризации здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей, духовно-нравственных идеалов, а также досуговой деятельности молодежи. Помогут в этом и учреждения культуры и искусства, спецфонды, содействующие сохранению и трансляции духовно-нравственных ценностей нашего общества.