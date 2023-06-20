«Собирали по всему миру 14 лет»: жительницы Новосибирска продают 330 пакетиков сахара за полмиллиона рублей

В коллекции 330 пакетиков. Фото: предоставлено Никой Климовой

В Новосибирске на одном из сайтов объявлений появилось необычное предложение. 30-летняя Ника Климова и ее подруга Оксана Копань продают 330 пакетиков сахара за полмиллиона рублей. Общий вес сладкого песка - чуть больше полутора кило, так откуда такая цена? Все дело в обертках. Пакетики приехали к своим хозяйкам из разных городов и стран. Собирали горожанки их 14 лет.

«СТУДЕНТУ ВСЕ ПРИГОДИТСЯ»

Изначально автором идеи коллекции стала Ника Климова. Сейчас она домохозяйка, а 14 лет назад была студенткой, тогда все и началось.

Пакетики с сахаром Ника начала собирать еще в студенчестве. Фото: предоставлено Никой Климовой

- Мы с одногруппницей раньше после пар ходили в разные кафе. В то время брендированные вещи делали не так много заведений, это еще не вошло в моду. «Ростикс» в этом плане был одним из первых - логотипы были везде, в том числе и на сахаре, - рассказала КП-Новосибирск Ника Климова. - Эти пакетики были у них бесплатными, но самое интересное, что ни одна из нас его не использовала. Мы закидывали упаковки в сумки и приносили домой с мыслью «студенту все пригодится». Потом как-то незаметно пакетики сахара стали появляться в других кафе и барах. Оттуда я их тоже приносила, складывала в одном месте, а потом поняла, что хочу коллекционировать.

ОТ США ДО ЯПОНИИ

Выжав максимум сахара из родного города, Ника подключила к своему хобби друзей. Просила их привезти пакетики из других стран. Теперь по сахарной коллекции можно изучать географию.

- Я сказала, что мне нужен «весь сахар мира», и на удивление, многие мою затею поддержали. Мне начали привозить пакетики из Сочи, Магадана, США, Турции, Барселоны, Кореи, Японии, Грузии. Кто-то даже начал собирать сахар для себя, например Оксана, впоследствии мы объединили свои усилия, - объясняет женщина. - Плюс ко всему я сама много ездила и пополняла свою «копилку».

Некоторые бренды встречаются несколько раз, но в разных упаковках. Фото: предоставлено Никой Климовой

Среди пакетиков встречаются «дубликаты». Бренды одинаковые, а упаковки -разные. Да и уникальные любимчики в коллекции у Ники имеются.

- В основном это те фирмы, которых уже нет на рынке. Например, авиакомпании «Трансаэро», кафе «Суши Терра». Да и сахара из Кореи и Японии я ни у кого не видела, так что, по-моему, они тоже уникальны, - говорит Ника.

Спустя 14 лет Ника решила продать любимую коллекцию. Идея пришла не просто так - домохозяйка увидела в интернете пост с подобной «сахарной сборной». И если ее предшественница выставила сахар дабы похвастаться, то у нашей героини намерения серьезные.

- Мы с Оксаной объединили наши коллекции и получили 330 пакетиков. Теперь я хочу найти человека, который поймет ценность этой коллекции. Цена - обоснованная, но если найдется реальный ценитель, то я готова поторговаться, - добавляет Ника.

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