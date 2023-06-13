Спор из-за флагштока: ветеранов возмутил демонтаж флага на монументе пограничникам под Новосибирском

После 8 июня флаг морских пограничников (слева) исчез с монумента (справа). Фото: Алексей НАГАЙЦЕВ/Предоставлено администрацией р. п. Линево

В рабочем поселке Линево под Новосибирском разгорелся скандал из-за флага у памятника пограничникам. Точнее, из-за нового флагштока, который убрали после праздников. Вместе с ним исчез и флаг морских погранвойск. Совет ветеранов, выступивший инициатором установки флага, начал слать письма с жалобами на поселковую администрацию во все инстанции. В ситуации разбиралась КП-Новосибирск.

«КРИК ДУШИ, ОБИДА ЗА ВСЕХ ВОИНОВ!»

Житель Линево Алексей Нагайцев опубликовал на своей странице эмоциональный пост.

- 2 года назад в линевском парке поставили памятник «Пограничникам всех поколений». К нему прикрепили флаг Пограничных войск. В 2023 году появился еще один флаг - морской части Пограничных войск, специально к 28 мая. Но 8 июня флага уже не было. По распоряжению главы администрации флагшток морчасти Пограничных войск был ликвидирован... Его просто спилили и бросили! Без объяснения причины! Кому помешал флаг государственного значения? Это крик души, это обида за всех воинов, которые защищали и сейчас защищают нашу мирную жизнь! - написал Нагайцев.

«НИЧЕГО КОЩУНСТВЕННОГО НЕ БЫЛО»

В администрации Линево слова мужчины подтвердили. Действительно ко Дню пограничника дали разрешение установить второй флаг. Но с важным уточнением.

- В этом году пограничники обратились с просьбой во время празднования 28 мая повесить еще один флаг - морских погранвойск. Согласие повесить флаг на том же флагштоке было дано. Но в итоге в этом мемориальном комплексе незаконно установили второй флагшток: вкопали его и вывесили второй флаг. Эту конструкцию ни с кем не согласовывали, а ведь там проходят электрические сети. По крайней мере письменных заявлений никто не подавал, - рассказали КП-Новосибирск в администрации поселка.

На прошлой неделе администрация обратилась к совету ветеранов с просьбой убрать второй флагшток. Выхода здесь два: водрузить оба флага на один флагшток либо же согласовать технические условия для установки второго флагштока.

- Совет ветеранов ответил, что ничего делать не будет. Подрядчик, который занимается обслуживанием территории, демонтировал второй флагшток. Но флаг никто не растаптывал и не производил никаких кощунственных действий. Сегодня, 13 июня, мы решаем этот вопрос с ветеранами погранвойск, чтобы все их инициативы укладывались в требования закона, - подчеркнули в администрации.

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