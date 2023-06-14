Пролетевший под мостом: как летчик-ас Валентин Привалов на МиГ-17 прославился на весь Новосибирск

Летчик Валентин Привалов пролетел на истребителе МиГ-17 под новосибирским Коммунальным мостом - этот момент «запечатлен» на коллаже. Фото: Евгений СОЦИХОВСКИЙ

У каждого города есть легенда, и Новосибирск этим тоже может похвастаться. 14 июня 1965 года летчик Валентин Привалов на боевом реактивном истребителе МиГ-17 пролетел под Октябрьским мостом через реку Обь. История произошла на самом деле, но обросла кучей мифов и домыслов.

ЗНАМЕНИТЫЙ ФОТОМОНТАЖ

На Коммунальном мосту до сих пор не появилось никакой памятной таблички его «покорителю». Массовый читатель знает о пролете под ним благодаря знаменитой фотографии с самолетом, будто выныривающим из воды.

А ведь многие поверили в то, что она настоящая, некоторые верят и до сих пор. Ведь не было же тогда фотошопа! Но нет, это коллаж, сделанный по заказу Музея Новосибирска Евгением Социховским. Причем на ней намеренно искажены пропорции: самолет по сравнению с мостом огромный, а под таким углом действительно должен был бы нырнуть. Да и набережную построили только к 1980-м годам. В общем, иллюстратор сделал все, чтобы никто не усомнился в нереальности снимка.

Больше никаких фото и свидетельств полета не было. Но само событие - не вымысел, а быль.

ТИШИНУ ПРЕРВАЛ РЕВ САМОЛЕТА

Как вспоминают очевидцы, тот день, 14 июня, был жарким. У детей каникулы, мост забит автомобилями, у реки на пляже отдыхает народ. И вдруг - рев истребителя. В воздухе пролетел МиГ-17, сделал под мостом два разворота и на третьем нырнул под центральной аркой Коммунального моста. Несся на скорости 700 километров в час и почти вертикально взмыл в небо. А в это время рядом, на соседнем железнодорожном мосту, громыхал товарный поезд…

За штурвалом находился Валентин Привалов. В 1965 году он служил в звании капитана ВВС в Канске, а в Новосибирск прибыл в командировку. У него тогда был выстроен маршрут Толмачево - Барнаул - Камень-на-Оби - Толмачево. Но вместо того, чтобы возвращаться на аэродром, он зачем-то выкинул такой фортель под мостом.

Привалов с товарищем возле бюста Покрышкину в Новосибирске. Фото: Предоставлено Музеем Новосибирска

- Конечно, условия полета зависят от многих факторов (ветер, реальная масса самолета, мастерство летчика), но, как ни крути, риск маневра был огромен: небольшое движение штурвала - и ты в опоре моста или в воде. В нашем случае надо было еще грамотно подняться, ведь впереди, через 950 метров, следующее препятствие - железнодорожный мост через Обь, - рассказал КП-Новосибирск Константин Голодяев, сотрудник Музея Новосибирска.

Привалов справился, но после этой выходки его арестовали, обвинили в «чкаловщине». Знаменитый летчик-испытатель тоже проделал подобный маневр под железнодорожным мостом на Волге, но был не на истребителе и виной всему стали плохие метеоусловия. Авиахулигана даже хотели отдать под суд, и, может быть, правильно сделали бы - ведь чем могла закончиться такая выходка? 950 метров - это всего лишь 5 секунд. Небольшое отклонение - и катастрофы на мосту было не избежать.

На допросе у Маршала Советского Союза Родиона Малиновского Привалов в свое оправдание сказал, что «хотел стать настоящим летчиком». Хотя мог чуть ли не лишиться карьеры. Только потом в родную часть летчика пришло письмо с просьбой не наказывать, а дать отдохнуть. Даже из партии не исключили! После этого Валентин Привалов благополучно прослужил еще 12 лет. Через 10 лет мужчине присвоили звание «летчик-снайпер», а через 2 года он ушел в запас.

А на 55-летний юбилей полета сотрудники Музея Новосибирска сделали летчику-хулигану подарок - тот самый коллаж от Социховского.

Валентину Васильевичу в 2020 году подарили фотоколлаж на память. Фото: Предоставлено Музеем Новосибирска

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