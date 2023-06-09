Представителей некоммерческих организаций наградили в рамках форума «Гражданский диалог»

7 июня состоялась торжественная церемония открытия форума «Гражданский диалог». Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

В Новосибирске в десятый раз прошел гражданский форум Новосибирской области «Гражданский диалог». На девяти площадках провели тематические обсуждения и дискуссии на темы патриотизма, будущего и возможностей развития. 7 июня состоялась торжественная церемония открытия, где представителей некоммерческих организаций наградили за вклад в развитие Новосибирской области.

ПРОДУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ ОБЩЕСТВЕННИКОВ И ВЛАСТИ

Открыл форум губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил, что это юбилейный форум, десятый. Накопилось много тем, заслуживающих обсуждения.

- Форум - это некий символ и сигнал, что мы научились отвечать на любые вызовы: несмотря на то, что на нас оказывают давление, мы вернулись к планомерной системе работы, - подчеркнул глава региона.

Представителей некоммерческих организаций наградили за вклад в развитие Новосибирской области. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

Общественная палата Новосибирской области является родоначальником гражданского форума. Она объединяет тысячи гражданских активистов, которые помогают, решают вопросы, знают о состоянии гражданского общества региона все. Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева приветствовала всех участников гражданского форума, а представителей различных организаций наградила специальными, высшими наградами - медалями имени Дмитрия Алексеевича Бакурова, новосибирца, героя, который в годы войны достойно сражался, дожил до почтенных лет и передал детям и внукам свое наследие.

- Приветствую всех от лица экспертов Общественной палаты Новосибирской области. Сегодня мы в десятый раз собрались на деловой праздник, чтобы обсудить с органами власти те важнейшие вопросы, которые волнуют нас и общество и которые необходимо развивать, - обратилась к собравшимся председатель Общественной палаты Галина Гриднева. - У нас уже давно сложился хороший диалог, потому что наша власть, губернатор Новосибирской области Андрей Травников хорошо знают все темы и переживания некоммерческого сектора. Как председателю Общественной палаты мне комфортно работать с такой властью. Делегации на форум формируют и сельские районы, которые активно подключаются к диалогу. Со всеми участниками мы говорим на одном языке. Сегодня также возникнут вопросы и предложения, которые, я очень надеюсь, будут воплощаться в течение ближайшего времени. Сегодня у нас работают несколько площадок, на которых поднимут темы патриотизма, исторического наследия, духовных ценностей. С нами работает очень много молодежи, это значимо, так как через себя молодежь пропускает все, что происходит со страной, а вместе мы достойно выходим из ситуации.

На открытии форума гостей ждали яркие эстрадные номера и поздравления от первых лиц области. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

НАГРАДЫ - ДОСТОЙНЫМ!

Галина Гриднева наградила активистов, представителей различных организаций медалями за работу в благотворительной, добровольческой, социальной сфере, реализацию инициатив, направленных на оказание гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Также общественники и представители организаций некоммерческого сектора получили награды от губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и депутата Законодательного собрания Валерия Ильенко.

Напомним, что в повестке форума больше двух десятков мероприятий: семинары, тренинги и мастер-классы для активистов со всего региона.